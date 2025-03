Piotr Miechowski wystąpił w dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie połączono go z Agatą, ale ich relacja nie wypaliła, a uczestnik zdecydował, że nie pojawi się w finałowym spotkaniu. Nie ukrywał, że jest ojcem nastoletniego chłopca, jednak nie chciał pokazywać go w programie. Mężczyzna 11 marca pojawił się w studio "Dzień dobry TVN". W szczerej rozmowie nawiązał do trudnego dzieciństwa.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr nie poznał biologicznych rodziców. Z adopcyjną rodziną nie ma kontaktu

Piotr Miechowski do około czwartego roku życia wychowywał się w domu dziecka, a biologicznej matki i ojca nigdy nie poznał. W rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim nie ukrywał, że nie miał najlepszych relacji z adopcyjnymi rodzicami. Ci z początku ukrywali przed nim prawdę na temat jego pochodzenia. Gdy uczęszczał do szkoły podstawowej, wyznali mu, że jest z domu dziecka. Piotr jako nastolatek postanowił uciec z adopcyjnego domu. Jak przyznał, stało się to krótko po tym, gdy adopcyjni rodzice zwrócili mu uwagę, że mógłby dokładać się do rachunków.

Nie będę ukrywał, że ja tej rodziny w adopcji nie zaznałem. Powiedzieli mi w pewnym momencie, że mam płacić 1/3 za wszystkie opłaty, za mieszkanie. Wtedy zdecydowałem, że wychodzę z domu, zabieram siatkę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Wsiadłem w pociąg i pojechałem

- wyznał Piotr.

Jak wyjaśnił, pojechał do Poznania. Początkowo sypiał w parkach i nocnych autobusach. W najtrudniejszym dla siebie czasie mógł liczyć na wsparcie wielu życzliwych ludzi, od bezdomnych, którzy przynosili mu jedzenie, do jednego z pracodawców, który wypłacił mu z góry wynagrodzenie. Dzięki temu Piotr mógł wynająć pokój.

W tej samej rozmowie ujawnił, że zerwał kontakt z rodzicami adopcyjnymi. - Nie mamy już żadnego kontaktu od wielu lat. Szpilką, którą wbili, był moment, gdy urodził się mój syn Stasiu. Po kilku latach wtedy zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że zostali dziadkami. A oni mi wtedy odpowiedzieli, że ich to nie interesuje - podzielił się bolesnym wyznaniem.

Gdzie szukać pomocy?

