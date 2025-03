Maciej Kurzajewski typowany był na faworyta nowej edycji "Taca z gwiazdami", jednak prezenter jako pierwszy pożegnał się z marzeniami o Kryształowej Kuli. Ogłoszenie wyników zaskoczyło fanów, którzy dali temu wyraz w komentarzach na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych. Agnieszka Kaczorowska, która trenuje Filipa Gurłacza, wraz z partnerem mogli być spokojni o swój dalszy udział w programie. Tancerka w nowy wywiadzie zareagowała na odpadnięcie prowadzącego "halo tu polsat". Co do jednego nie ma najmniejszych wątpliwości.

Agnieszka Kaczorowska zapytana o eliminację Kurzajewskiego z "TzG"

Maciej Kurzajewski długo nie zagrzał miejsca w "Tańcu z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post nawiązała do wyników głosowania widzów programu i podkreśliła, że na ich decyzję wpływ ma wiele czynników, nie tylko sam taniec, który oceniają jurorzy.

Trudno mi to ocenić. To nie chodzi tylko o taniec. Wiele czynników bierze udział w wyniku końcowym i tym, kto odpada. Ale myślę, że co tydzień będziemy mówić o zaskoczeniu

- wyjaśniła tancerka. Trzy grosze dorzucił również jej programowy partner. "Jeżeli jesteś spoko człowiekiem i dzielisz się tym publicznie z ludźmi, to ma to wpływ, jak ludzie cię postrzegają. Jeżeli zrobisz błąd, ludzie często pochopnie cię oceniają" - dodał aktor. Zdaje się, że tym samym nawiązał do prywatnej sytuacji dziennikarza, który po rozwodzie z Pauliną Smaszcz jest z nią na sądowej ścieżce.

Ekspertka przeanalizowała odpadnięcie Kurzajewskiego z "TzG". Oto powód

Marta Rodzik specjalnie dla Plotka przyjrzała się kwestii wyeliminowania dziennikarza z programu. "Pamiętajmy o tym, że nie każdy musi mieć doskonałe umiejętności taneczne, tym bardziej na początku programu. Widzowie głosują na pary nie tylko ze względu za wykonany taniec, ale też ze względu na sympatię" - zauważyła specjalistka od PR-u. "Na wizerunek osoby publicznej składa się również życie prywatne - niestety. Ludzie często oceniają kogoś przez pryzmat tego, co działo się ostatnio w jego życiu. Doskonale widać to po komentarzach w mediach społecznościowych. Odbiorcy tej pary tanecznej są podzieleni. Zacierają się opinie - od komentarzy związanych z zatańczonym walcem po życie prywatne" - oceniła.