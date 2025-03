Dziesiąta edycja "Hotelu Paradise" nabiera tempa. Przypomnijmy, że w trwającej edycji w roli prowadzącej zadebiutowała Edyta Zając, która zastąpiła ciężarną Klaudię El Dursi. - Czuję się w obowiązku, żeby poinformować, że zbliżające się dwa sezony "Hotelu Paradise" odbędą się beze mnie. Oddaję mój program w najlepsze ręce, jakie tylko mogłabym sobie wymarzyć - wyznała prezenterka w "Dzień dobry TVN". Pomimo zmiany prowadzącej, program nadal cieszy się dużą oglądalnością. W szóstym odcinku na Filipinach nastąpił jednak niepokojący zwrot akcji. Zobaczcie, dlaczego.

"Hotel Paradise". Ostra sprzeczka na rajskiej wyspie. Ze strony Alicji padły mocne słowa

27 lutego ruszyła dziesiąta edycja programu "Hotel Paradise". Ostatnie odcinki programu pokazały, że telewidzowie nie mogą narzekać na nudę. Już w trzecim odcinku w willi na Filipinach doszło do awantury... na imprezie. - Jak ktoś mnie obgaduje, to po prostu się zdenerwowałam. Nie przyjechałam się spinać mam w******e w was - mówiła. Po całym spięciu Alicja spakowała walizki. - Nie chcę tu być - mówiła. Następnego dnia jednak sytuacja się uspokoiła. W piątym odcinku natomiast przyszła pora na Rajskie Rozdanie, w wyniku którego z programem pożegnał się Kamil. Co dalej z emocjami na rajskiej wyspie?

W szóstym odcinku doszło do nieoczekiwanego starcia pomiędzy dwojgiem uczestników. Wszystko zaczęło się od komentarza Tymka, który próbował rozluźnić sytuację. Niestety, jego słowa wypowiedziane w formie żartu nie zostały dobrze odebrane przez Alicję, która poczuła się bardzo urażona. - Patrz, ty możesz żartować, a my nie - powiedział Tymek do Alicji. Dalsza dyskusja tylko zaogniła konflikt pomiędzy uczestnikami, a próba wyjaśnienia sytuacji przez mężczyznę spełzła na niczym. - Tymek, weź się ogarnij teraz w tym momencie, bo takie pomawianie kogoś to też nie jest fajne - odpowiedziała. W końcu Alicja zaczęła domagać się przeprosin ze strony Tymka. Kiedy jednak ten zignorował jej uwagi, ta nie wytrzymała. - I teraz lepiej się wytłumacz z tego, bo wkurzasz mnie teraz z tą akcją - podsumowała Alicja. Jaka przyszłość czeka ich relację?

"Hotel Paradise". Pojedynek Tymka i Weroniki wystartował. Kto odpadnie z programu?

W tym samym odcinku do pojedynku stanęli Tymek i Weronika. Przypomnijmy, że zdecydował o tym Kamil w Rajskim Rewanżu. Zasady pojedynku są niezmienne. Tymek i Weronika musieli na zmianę łapać piłkę. Trzy błędy będą wiązać się z pożegnaniem z programem. O finale rozgrywki widzowie przekonają się w siódmym odcinku.