"Taniec z gwiazdami" z każdym odcinkiem dostarcza nam coraz więcej emocji. W pierwszym odcinku wszystkie pary były bezpieczne. W drugim z kolei rozstaliśmy się z Maciejem Kurzajewskim i Lenką Klimentovą. - Bardzo ubolewamy nad tym, ja przynajmniej, że to była krótka przygoda, ale dla mnie tak intensywna i wspaniała, że zapamiętam ją, jakbyśmy tańczyli tutaj nie trzy miesiące, a rok - przekazał prezenter na Instagramie. Przed nami trzeci odcinek z mniejszym składem, ale za to z pewną nowością. Jesteście ciekawi?

REKLAMA

Zobacz wideo Narożna tańczy z tancerzem od Steczkowskiej. Szczera opinia o Jusi

"Taniec z gwiazdami" przechodzi pewną przemianę. Początek trzeciego odcinka będzie nietypowy

W trzecim odcinku będziemy świadkami dogrywki dwóch par. Cezary Trybański i Izabela Skierska oraz Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski stoczą ze sobą taneczny pojedynek. Para, która wypadnie słabiej będzie musiała opuścić program. Z kolei wygrani zostaną w odcinku i będą kontynuowali taneczne zmagania. Zrobi się zatem nerwowo już na starcie trzeciego odcinka. Oznacza to także, że w trzecim odcinku pożegnamy dwa duety. Ciekawe, na kogo padnie tym razem.

Dlaczego Maciej Kurzajewski odpadł z "TzG"? Według ekspertki wcale nie chodziło o umiejętności

Odpadnięcie prezentera z programu jest szeroko komentowane w sieci. Sprawą zajęła się eksperta od PR-u, czyli Marta Rodzik. "Pamiętajmy o tym, że nie każdy musi mieć doskonałe umiejętności taneczne, tym bardziej na początku programu. Widzowie głosują na pary nie tylko ze względu za wykonany taniec, ale też ze względu na sympatię" - przekazała na początku rozmowy z nami. "Na wizerunek osoby publicznej składa się również życie prywatne - niestety. Ludzie często oceniają kogoś przez pryzmat tego, co działo się ostatnio w jego życiu. Doskonale widać to po komentarzach w mediach społecznościowych. Odbiorcy tej pary tanecznej są podzieleni. Zacierają się opinie - od komentarzy związanych z zatańczonym walcem po życie prywatne" - uzupełniła. Pamiętajmy, że w show chodzi o emocje. "Były pary, które miały mniejsze umiejętności taneczne niż pan Maciej Kurzajewski, jednak zostały w programie. To sympatia widzów zdecydowała" - zaznaczyła.