Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Z programem nieoczekiwanie pożegnali się Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova. Podczas drugiego odcinka najlepiej poradziła sobie Blanka, która zgarnęła komplet punktów od jurorów. Na końcu tabeli uplasowali się Cezary Trybański i Izabela Skierska, a tuż przed nimi Tomasz Wolny i Daria Syta. Choć prezenter nie cieszy się uznaniem jurorów, to nie może narzekać na brak sympatii u widzów. "Mnie się podobało. Uśmiech pana Tomasza zrobił dużo dobrego", "W tym występie było tyle radości" - pisali. Oprócz tańca uwagę widzów i jurorów przykuły... skarpetki Wolnego. O co chodzi?

Tomasz Wolny musiał interweniować w tej sprawie. Produkcja nie chciała mu pozwolić

Jeśli przyjrzycie się dobrze nagraniom i zdjęciom z występu dziennikarza, zobaczycie, że ma na sobie dwie różne skarpetki. - Kolorowe skarpetki to jest twój talizman? - dopytywał Rafał Maserak. - To jest taka solidarność i miłość z moimi duchowymi braćmi z zespołem Downa. To jest symbol 21. chromosomu i ja z nimi jestem nie tylko od święta - każdego dnia w roku - wyznał Wolny. Później zdradził, że "wniesienie" ich na parkiet wcale nie było takie łatwe. - Walczę z ekipą, bo cały czas chcą mi dać takie same, ale nie ma opcji - podsumował.

Maciej Kurzajewski zabrał głos po odpadnięciu. "Bardzo ubolewamy"

Werdykt z drugiego odcinka zaskoczył widzów. Rozczarowania nie ukrywał również sam Maciej Kurzajewski. - Bardzo ubolewamy nad tym, ja przynajmniej, że to była krótka przygoda, ale dla mnie tak intensywna i wspaniała, że zapamiętam ją, jakbyśmy tańczyli tutaj nie trzy miesiące, a rok - przekazał w specjalnym nagraniu tuż po zejściu z anteny. - Nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść pierwszy. (...) Jest, jak jest... ja to będę wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia. Przypomnijmy, że Kurzajewski i Klimentova za walca angielskiego zdobyli 28 punktów. Ich taniec spotkał się z mieszanymi reakcjami w sieci. "Drewniany walc, szkoda", "Gdzie tu taniec? Trochę szybszy spacer" - pisali internauci pod fragmentami z najnowszego odcinka. Zobacz: Kurzajewski odpadł z "Tańca z gwiazdami", widzowie ruszyli do komentowania. Co za słowa.