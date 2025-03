Widzowie z zapartym tchem śledzą drugą edycję programu "The Traitors. Zdrajcy". Jak na razie to właśnie zdrajcy wysunęli się na prowadzenie. Mają przewagę, bo wyeliminowali już kilku lojalnych. W ostatnim odcinku show doszło do zaskakującej sytuacji. Jeden z uczestników zagłosował na samego siebie. Zobaczcie, jak jego zachowania podsumowała prowadząca, Malwina Wędzikowska.

"The Traitors. Zdrajcy". Dawid chciał zagłosować wbrew regulaminowi. Tak skomentowała to prowadząca

W ostatnim odcinku "The Traitors. Zdrajcy" podczas obrad okrągłego stołu doszło do niespodziewanej sytuacji. Tym razem na celowniku obradujących znalazły się dwie osoby: Kasia PIT i Kuba. To nie spodobało się jednak Dawidowi, który uważa, że lojalni mają złą strategię i źle wskazują zdrajców. Podczas głosowania w ramach protestu postanowił oddać głos na samego siebie. "Ja uważam, że nasze podejście jest złe, że dzisiaj znowu strzelamy ślepakami, dlatego nie boję się strzelać w siebie" - stwierdził uczestnik. Na jego zachowanie od razu zareagowała Malwina Wędzikowska, która podkreśliła, że takie postępowanie jest wbrew regulaminowi programu.

Dawid, to nie jest Japonia i nie jest seppuku

- podsumowała krótko. W konsekwencji gracz oddał swój głos na Natalię. Marcin stwierdził, że zachowanie Dawida jest nieakceptowalne i "szczeniackie".

"The Traitors. Zdrajcy". Widzowie zasmuceni odejściem Kasi. "Szkoda mi jej"

Głosami uczestników z programu ostatecznie została wyeliminowana Kasia PIT. Odchodząc, uczestniczka wyznała, że okłamała innych graczy. "Nie jestem taką księgową, jak myślicie. Zarządzam bardzo dużą grupą osób w bardzo dużej firmie w randze dyrektora. Ale nie okłamałam was, jestem lojalna" - podsumowała. Jak na eliminację Kasi zareagowali widzowie show? "Bardzo mnie to załamało, że Kasia Pit odpadła, bo uważam, że nie zasługiwała na eliminację! Brak mi naprawdę słów totalnie!", "Szkoda mi Kasi PIT, bo była fajną i sympatyczną uczestniczką. Aczkolwiek rozumiem, czemu inni uczestnicy mogli ją podejrzewać i też jej błędem było to, że mało się broniła. Mimo wszystko miałam nadzieję, że nie odpadnie", "Szkoda Kasi, jest bardzo inteligentna i być może dlatego uczestnicy podejrzewali ją o rolę Zdrajcy' - czytamy. Wspomniano także o Dawidzie. "W życiu bym się nie spodziewał, że to Dawid będzie miał dobre tropy, wymienił trzech zdrajców pod rząd prawidłowo" - podsumował jeden z internautów.