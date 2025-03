Maciej Kurzajewski nie zagrzał parkietu "Tańca z gwiazdami". Przygoda prezentera zakończyła się po drugim odcinku, w którym wytańczył 28 punktów. Walc wiedeński zachwycił Ewę Kasprzyk. - To wspaniałe, przepiękne widowisko. Po prostu uwielbiam - skomentowała aktorka. Warto zaznaczyć, że to jednak w rękach widzów jest los każdej z par. Sami zainteresowani skomentowali na Instagramie swoją krótką przygodę z formatem.

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova w emocjach po odcinku. Tancerka z trudem powstrzymała łzy

Uczestnicy programu, którzy odpali z odcinka, żegnają się z widzami w specjalnym nagraniu live po zejściu z anteny. Już na samym początku widać poruszoną Lenkę Klimentovą, która nie mogła powstrzymać emocji. - Bardzo ubolewamy nad tym, ja przynajmniej, że to była krótka przygoda, ale dla mnie tak intensywna i wspaniała, że zapamiętam ją, jakbyśmy tańczyli tutaj nie trzy miesiące, a rok - przekazał prezenter. Sam Kurzajewski miał bardzo intensywny dzień - o poranku "halo tu polsat", następnie próby do występu i sam "Taniec z gwiazdami". - Nikt z uczestników nie spodziewa się i nie chce odpaść pierwszy... - dodał. - Jest, jak jest... ja to będę wspominał jako jedną z największych przygód mojego życia - przekazał.

Lenka Klimentova została zapytana o to, jakim uczniem jest Kurzajewski. Fani komentują

Tancerka musiała wycierać łzy w trakcie rozmowy. Zaczęła chwalić prezentera za jego pracowitość. - On nigdy nie przychodził na treningi zły ani zmęczony... - przekazała. - Ma taką fajną, ciepłą energię - uzupełniła Klimentova. - Większość ludzi nie wie, jaki jesteś naprawdę - powiedziała. Widać, że bardzo się ze sobą zżyli. Widzowie formatu od razu ruszyli do komentowania live'a z udziałem uczestników. Licznie pocieszali tancerkę. "Szkoda Lenki", "Lenka, jesteś świetna tancerka. Obyś kiedyś jeszcze się pojawiła w którejś edycji "TzG"", "Lenka jesteśmy z tobą", "Szkoda mi jej", "Lenka życzę ci finału w następnych edycjach", "Lenka tak mi przykro, że odpadła", "No nie! Tylko nie Lenka! No ludzie... bez sensu... były pracy gorzej tańczące, a oni zrobili progres, porównując z odcinkiem w zeszłym tygodniu... Dramat!" - napisali fani. Pojawiły się także gorzkie komentarze widzów, o czym przeczytacie tutaj: Kurzajewski odpadł z "Tańca z gwiazdami", widzowie ruszyli do komentowania. Co za słowa.