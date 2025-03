9 marca na antenie Polsatu mogliśmy zobaczyć drugi odcinek zmagań celebrytów w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Jak to od lat bywa, w pierwszym odcinku żadna para nie pożegnała się z programem. Tym razem produkcja nie była już taka łaskawa. Decyzją widzów z show odpadł Maciej Kurzajewski, którego partnerką była Lenka Klimentova. Widzowie po odcinku skrytykowali... dziennikarza.

"Taniec z gwiazdami". Maciej Kurzajewski pożegnał się z programem. Fani go skrytykowali

Nie da się ukryć, że dziennikarzowi zależało na programie. W dniu emisji drugiego odcinka tanecznego show poprowadził "halo tu polsat" i chętnie wspominał o swoim udziale w formacie - zachęcając również do oddawania na niego głosów. W pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" Kurzajewski zatańczył ogniste paso doble i został oceniony na 28 punktów. W kolejnym epizodzie zobaczyliśmy go w walcu wiedeńskim - również otrzymał 28 punktów. To jednak nie wystarczyło, a prezenter nie zyskał sympatii widzów. To właśnie on pożegnał się z programem jako pierwszy w 16. edycji.

Na Instagramie show pojawił się post, informujący o tym, że to właśnie Kurzajewski i Klimentova odpadają. Internauci mocno uderzyli w byłego już uczestnika. "Szkoda Lenki, ale pan Maciek niestety na sympatię nie zapracował", "Absolutnie brak zaskoczenia...", "Pokłosie sprawy z byłą żoną… ludzie pamiętają i nie głosują na niego", "I całe szczęście. Szkoda tylko Lenki. Bardzo szkoda", "Dla mnie jak najbardziej zasłużenie odpadł Kurzajewski, bardzo słaby, bardzo" - oceniali w komentarzach. Nie zabrakło również wypowiedzi broniących dziennikarza. "Nie zgadzam się z tym", "Co za niesprawiedliwość, ale niestety panu Kurzajewskiemu zrobiono złą opinię" - twierdzili inni.

"Taniec z gwiazdami". Tak w pierwszym odcinku głosowali widzowie

Jak wynika z informacji przekazanych przez "Fakt", po pierwszy odcinku Kurzajewski nie był "w strefie zagrożenia". Najmniej do gustu widzom miał przypaść jive zaprezentowany przez Magdalenę Narożną i Piotra Musiałkowskiego, a także walc angielski w wykonaniu Adrianny Borek i Albert Kosińskiego oraz Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej. To właśnie te trzy pary otrzymały po pierwszych tańcach najmniej głosów. Najwyraźniej drugi odcinek zaważył na losie dziennikarza, który zakończył przygodę z programem.