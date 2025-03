Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" z pewnością dostarczy widzom wyczekiwanych emocji. Część uczestników ma już swoje występy za sobą. Niebawem przekonamy się, która z par odpadnie jako pierwsza. Tuż przed emisją do sieci wyciekły wyniki głosowania telewidzów z pierwszego odcinka. Jak poinformował "Fakt", największym wsparciem wśród telewidzów ma cieszyć się m.in. Magda Mołek. Trzeba przyznać, że prezenterka radzi sobie naprawdę dobrze, a od jurorów zbiera same komplementy. Nie inaczej było i tym razem. Nim jednak dziennikarka wyszła na parkiet, doszło do małej wpadki, która wprowadziła widzów w konsternację.

"Taniec z gwiazdami". Magda Mołek pomylona z Grażyną Szapołowską

W drugim odcinku Magda Mołek i Michał Bartkiewicz sprawdzili się w paso doble. Duet zgarnął mnóstwo pochwał, ale ostatecznie za taniec otrzymał 27 punktów. Nim jednak dziennikarka weszła na parkiet, doszło do drobnej pomyłki. Zamiast niej, lektor zapowiedział Grażynę Szapołowską i Jana Klimenta. Po tańcu Mołek Krzysztof Ibisz próbował wyjaśnić całą sytuację. Zażartował z pomyłki i powiedział, że lektor trochę się zapatrzył. - A to ja, Tomasz Kammel - dodał prowadzący, by rozluźnić nieco atmosferę.

"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel zapytany o Macieja Kurzajewskiego. Tak skomentował

Jednym z uczestników nowej edycji jest Maciej Kurzajewski. Widzowie zgodnie stwierdzili, że prezenter nie najlepiej poradził sobie w pierwszym odcinku. "Takie oceny? Serio? Przecież on chodził w tym tańcu", "Najbardziej sztywny taniec", "Kocham Lenkę, ale sztywno panie Maćku" - pisali. A co o jego udziale sądzi Marcin Hakiel? "Ja tam kibicuję wszystkim" - zaczął tancerz. "Jeśli ktoś się decyduje na ten program, to kibicuję wszystkim. Niech każdy dojdzie jak najdalej. Trzeba mieć troszkę odwagi, żeby wystawić się na ocenę. Raz, że jury, a drugie, że kilka milionów ludzi. Także zobaczymy, ale niech każdy tańczy jak najlepiej" - mówił w rozmowie z Party. W pierwszym odcinku Kurzajewski za paso doble zdobył 28 punktów. W drugim, za walca angielskiego, dokładnie tyle samo.

Ostatecznie to Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova musieli już 9 marca pożegnać się z programem. To był jedyny duet, który odpadł w drugim odcinku. Cezary Trybański i Izabela Skierska oraz Magdalena Narożna i Piotr Musiałowski zmierzą się w dogrywce za tydzień.