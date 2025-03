"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł z programu? [AKTUALIZACJA]

2 marca Polsat przyszedł moment, na który czekało mnóstwo fanów. Wtedy Polsat wyemitował pierwszy odcinek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Bohaterów ocenia ten sam skład, co w dwóch ostatnich edycjach, czyli Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Drugi odcinek tanecznego show przypadł na 9 marca. Nie da się ukryć, że emocje zaczęły narastać. Pora, aby trzy pary pożegnały się z programem. Kto odpadnie jako pierwszy w "Tańcu z gwiazdami"?

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w drugim odcinku programu?

Jako pierwsi wystąpili Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Okazało się, że aktor wcześniej był na wizycie u lekarza i miał problem z kontuzją. Jurorzy ocenili, że nie było tego widać na parkiecie. Otrzymali 37 punktów. Później na parkiet wskoczyli Ola Filipek i Wojtek Kucina. Uczestnicy zatańczyli quickstep. Iwona Pavlović przekazała kilka słów krytyki. Użyła sformułowania "latająca rama". Ostatecznie, duet zdobył 30 punktów. Później tańczyli Michał Barczak i Magda Tarnowska. Aktor zdradził nieco więcej na temat swojego doświadczenia w balecie. Tomasz Wygoda przekazał mnóstwo pochwał. - Bardzo mocno pracowałeś - skwitował. Para dostała 34 punkty. Później przyszła pora na paso doble i Adrianna Borek z Albertem Kosińskim. Duet zebrał mnóstwo komplementów. Otrzymał 31 punktów.

Po przerwie na parkiecie znaleźli się Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski. Duet zdobył 28 punktów. Iwona Pavlović przyznała zaledwie pięć punktów. Chwilę później cha-chę zaprezentowali Daria Syta i Tomasz Wolny. - Nogi rozkraczone, stopy nie pracowały - mówiła załamana Czarna Mamba. Para zgarnęła 26 punktów. Magda Mołek i Michał Bartkiewicz sprawdzili się w paso doble. Duet zdobył dużo komplementów, ale ostatecznie zgarnął 27 punktów. Ewa Kasprzyk oraz Rafał Maserak pochwaliła następny taniec, Blanki i Mieszka Masłowskiego. Para tańczyła do piosenki Beyonce. Wszyscy byli zgodni co do werdyktu. Duet mógł liczyć na okrągłe 40 punktów. Jako następni na parkiecie wywijali Grażyna Szapołowska i Jan Kliment. Tomasz Wygoda przyznał podkreślił, że brakowało tego, żeby aktorka się bardziej "zdenerwowała" podczas tańca. Duet zgarnął 28 punktów.

