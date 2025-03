"Love Never Lies" opiera się na schemacie dostawania pieniędzy za mówienie prawdy. Odpowiedzi osób biorących udział w programie bada Eye Detect. Jeśli któryś z uczestników skłamie, z początkowej puli 100 tysięcy złotych odbierane jest dwa tysiące. Jeśli zdecyduje się powiedzieć prawdę, ta sama kwota jest dodawana do wspólnego konta. Za nami finał trzeciej edycji programu - wygrały go Agnieszka i Karolina, które nigdy nie skłamały. Większość widzów czeka jednak na ostatni odcinek - Reunion (z ang. ponowne spotkanie). Już wiemy, które pary są razem, a kto z uczestników zdecydował się na rozstanie.

"Love Never Lies". Kasia dalej jest z Pawłem? Już wszystko jasne!

Format, który w Polsce doczekał się już trzech edycji, od początku prowadzi Maja Bohosiewicz. I to właśnie ona poprowadziła Reunion. Większość widzów czekała na decyzję Kasi, która w programie dowiedziała się, że Paweł wielokrotnie zdradzał ją z mężczyznami. W finale wyszło na jaw, że para chce spróbować na nowo odbudować relację. Internetowi detektywi wyśledzili, że małżonkowie nadal są razem. Czy faktycznie tak jest? Kasia i Paweł przekazali, że nie są już razem. Wspólnie podjęli decyzję o rozwodzie.

Edycję wygrały Agnieszka i Karolina, które zgarnęły 141 tysięcy złotych. Jak się okazało w nowym odcinku, kontynuują relację. - Jesteśmy razem - wyjawiła zadowolona Agnieszka. Po finale Marta Rentel, znana w sieci jako "Martirenti", i jej chłopak Grzegorz porozmawiali, choć zakończyło się to łzami mężczyzny. Nikt nie był więc zdziwiony, gdy podczas Reunion uczestnicy wyjawili, że nie są już razem. Podobną decyzję podjęli Patrycja i Łukasz znani z "Love Island", którzy odpadli już w pierwszym odcinku - gdy oboje skłamali.

"Love Never Lies". Co ze związkiem Maxa i Eugene'a?

Para Max i Eugene przeżyła w programie dużo. Eugene dowiedział się o zdradach Maxa i stwierdził, że ich związek to przeszłość. Zdecydował się zacieśnienie relacji z singlem, który przybył dla niego do willi. Max nie wytrzymał i wdarł się do domu, w którym mieszkała jego druga połówka i w ten sposób złamał zasady programu. Panowie zostali wyrzuceni z show. Czy wszystko sobie wyjaśnili? Wydarzenia z willi zbyt mocno wpłynęły na ich relację. - Rozstaliśmy się - wyjawili. Dodali także, że wciąż razem mieszkają.

Dla Michała w związku z Paulą największym problemem był jej przyjaciel, Dominik, który jednocześnie był jej byłym partnerem. Już w finale dowiedzieliśmy się, że zakochani ciągle chcą ze sobą być. Co zweryfikowało życie? Ich słowa nie były pustymi zapowiedziami. Uczestnicy kontynuują relację i są bardzo szczęśliwi. Amanda i Dominik byli już wcześniej uczestnikami "Love Never Lies". Amanda przyszła wówczas do programu z narzeczonym. Ich relacja na początku była przyjacielska, ale przerodziła się w coś więcej. Choć w programie obiecali sobie, że będą walczyć o związek, to czy nadal są razem? Słowa Amandy zaskoczyły widzów. - Przed chwilą do siebie wróciliśmy - powiedziała.