2 marca ruszyła 16. edycja "Tańca z gwiazdami". Jak to zwykle bywa, w pierwszym odcinku producenci decydują się na ukłon w stronę uczestników i nikt nie żegna się z programem. Widzowie mogą jednak oddawać głosy na ulubioną parę, które przechodzą do kolejnego odcinka. Już wiemy, kogo najbardziej docenili głosujący.

"Taniec z gwiazdami". Znamy wyniki głosowania widzów po pierwszym odcinku

Uczestnicy starali się zyskać przychylność nie tylko jurorów, ale także widzów. Na parkiecie chcieli wypaść jak najlepiej, by nie pożegnać się z tanecznym show. Na szczęście 2 marca nikt nie wyszedł ze studia ze spuszczoną głową - wszystkie pary zaprezentują kolejne taneczne popisy w drugim odcinku. - Decyzją telewizji Polsat w pierwszym odcinku żadna para nie żegna się z programem - przekazał Krzysztof Ibisz. "Fakt" jednak ustalił, kto zyskał najwięcej głosów, a kto musi się martwić o pozycję w programie.

Wyszło na jaw, że widzowie docenili cza-czę Blanki i Mieszka Masłowskiego oraz ten sam taniec w wykonaniu Magdy Mołek i Michała Bartkiewicza. Sporo głosów otrzymali również za walca angielskiego Grażyna Szapołowska i Jan Kliment oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke za quickstepa. Kto będzie musiał bardziej postarać się w walce o głosy? Najmniej do gustu widzom przypadł jive zaprezentowany przez Magdalenę Narożną i Piotra Musiałkowskiego, a także walc angielski w wykonaniu Adrianny Borek i Albert Kosińskiego oraz Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej.

Katarzyna Cichopek zareagowała na występ Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami"

Wśród uczestników najnowszej odsłony tanecznego show jest Maciej Kurzajewski, który próbuje swoich sił w parze z Lenką Klimentovą. W tej drodze wspiera go ukochana. Katarzyna Cichopek przed laty triumfowała w "Tańcu z gwiazdami" w parze z eksmężem Marcinem Hakielem. "Jestem z was bardzo dumna. Niech wasza przygoda trwa jak najdłużej. Cieszcie się każdą chwilą, każdym krokiem i każdą wytańczoną melodią" - zaczęła w poście na Instagramie. Następnie zachęciła obserwatorów do oddawania głosów na dziennikarza.