1 marca wyemitowano pierwszy odcinek 16. sezonu programu "Mam talent!". W roli jurorów widzowie ponownie mogą oglądać: Agnieszkę Chylińską, Julię Wieniawę oraz Marcina Prokopa. Towarzyszą im prowadzący - Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. Co działo się w drugim odcinku reality show? Jurorzy oraz widzowie byli świadkami wyjątkowych występów i romantycznej historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Prokop o Magdzie Mołek. Był zaskoczony

"Mam talent!". Historia uczestników zachwyciła jurorów. Ich umiejętności również

W drugim odcinku programu poziom występów uczestników był bardzo wysoki. Jurorów zachwycił talent Angeliki Chwyć, która przygotowała oryginalny tort, a także popisała się umiejętnościami wokalnymi. - To było piękne, szczere i zaskakujące - komentowała Agnieszka Chylińska. Największą uwagę przykuła jednak obecność Sary i Kamila, którzy tworzą duet akrobatyczny "Zenith Duo". Uczestnicy podzielili się wyjątkową historią. Okazuje się, że ich uczucie narodziło się dzięki reality show. - Poznaliśmy się dzięki programowi "Mam talent!" dwa lata temu. Historia jest taka, że ja już w "Mam talent!" byłam dwa lata temu z moją przyjaciółką. Kiedy przygotowywałyśmy się do półfinałowego występu, potrzebowałyśmy kogoś, kto by nam pomógł. No i Kamil zgłosił się na ochotnika - mówiła Sara przed kamerami. - Wow, to taka romantyczna historia - komentował Marcin Prokop.

Umiejętności uczestników zachwyciły jurorów, którzy nie szczędzili pozytywnych słów. - Ten występ ma taką dodatkową wartość. To nie są tylko mięśnie, rozciągnięte ciała. To był piękny taniec namiętności. Pięknie tak na was patrzeć - mówiła Agnieszka Chylińska. Historia Sary i Kamila wzbudziła w Julii Wieniawie pewną refleksję, którą podzieliła się na wizji. - Też chciałabym przeżyć kiedyś taką miłość - powiedziała, co spotkało się z reakcją Agnieszki Chylińskiej. - Wszystko przed tobą, dzieciaku - dodała. Sara i Kamil przeszli do kolejnego etapu programu.

"Mam talent!". Jan Pirowski przycisnął złoty przycisk. Kto go zachwycił?

W drugim odcinku wystąpił także 12-letni Krystian Leśnik, którego głos podbił serca jurorów. Pod wrażeniem jego umiejętności wokalnych był także prowadzący Jan Pirowski. Wyszedł zza kulis i zdecydował, że nastolatek zasługuje na złoty przycisk. - Chciałam ogłosić, że Krystian Leśnik jest w półfinałach programu ''Mam talent!''! Brawo! Dostałeś najlepszy werdykt, najlepszą ocenę i na nią zasłużyłeś. Wszystkiego dobrego dla ciebie i twoich bliskich! - mówiła Agnieszka Chylińska.