W Dzień Kobiet wydanie "Dzień Dobry TVN" poprowadził duet dziennikarzy - Maciej Dowbor i Krzysztof Skórzyński. Tego dnia studio przy Marszałkowskiej odwiedzili między innymi Kamil Bednarek, Julia Wieniawa oraz Edzio. Nie zabrakło życzeń dla pań, ale i wpadki przy ich składaniu, co wykryli baczni obserwatorzy social mediów pasma porannego.

Zobacz wideo W czym "DDTVN" jest lepsze od konkurencji? Krupińska: Tego w "Pytaniu na śniadanie" nie ma

"Dzień Dobry TVN". Błąd w życzeniach z okazji Dnia Kobiet

Administratorzy social mediów śniadaniówki złożyli życzenia dla pań, dołączając wyjątkowe zdjęcie Macieja Dowbora i Krzysztofa Skórzyńskiego. Dziennikarze trzymali kwiaty w żartobliwy sposób, łodygami do góry. "Krzyś i Maciuś życzą Panią wszystkiego najlepszego!" - mogliśmy przeczytać. Błąd wkradł się przy słowie "Panią", co szybko wykryli fani. "Chyba 'paniom' a nie 'panią'" - zauważyła jedna z obserwatorek profilu. Literówka szybko została poprawiona. W komentarzach roi się również od podziękowań. "Jesteście cudowni", "Panowie bardzo wam dziękuję", "Jesteście super, uwielbiam wasze poczucie humoru" - mozna przeczytać w sekcji komentarzy na Facebooku.

"Dzień dobry TVN". Wieniawa z przekazem w Dzień Kobiet

Aktorka i piosenkarka odwiedziła studio z racji promocji nowego singla. Została zapytana, czego można życzyć paniom z okazji ich święta. - Wydaje mi się, że takiej miłości do siebie. To jest miłość najtrudniejsza, ale najważniejsza. Jak kochamy siebie, to potem jesteśmy w stanie tą miłością się dzielić z innymi. Jakiegoś takiego docenienia siebie. Czułości dla siebie samej, bo jesteśmy swoimi największymi krytykami. Ostatnio zrobiłam taką sondę uliczną i zapytałam kobiety, co w sobie kochają. Wiele z nich odpowiedziało pięknie, że kochają w sobie to, że są mamami i wychowują swoje dzieci, wymieniały swoje cechy charakteru. Ale przynajmniej sześć dziewczyn, tych najmłodszych i najpiękniejszych, powiedziało: "nie wiem" albo nie powiedziały nic. To mi dało do myślenia, że to jest naprawdę temat, który warto poruszać i szerzyć ten self-love. Nadal jest duża praca do wykonania - przekazała Wieniawa.