Magdalena Ogórek jeszcze do 2023 roku pracowała na antenie TVP. Po zmianie rządu w Polsce dziennikarka pożegnała się ze swoją posadą i została zmuszona poszukać nowego zatrudnienia. Udało jej się to w internetowej stacji wPolsce24, której została prędko nową prezenterką. Ogórek ma tam własny show "Salon polityczny Magdaleny Ogórek" oraz od czasu do czasu prowadzi też format "Polityka na deser". Jak teraz wiemy, wkrótce doczeka się także nowego programu ze swoim udziałem.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdzie Magdalena Ogórek mogłaby znaleźć pracę? "Wszędzie ona się nadaje!" [SONDA]

Magdalena Ogórek otrzyma nowy program. "Będziemy oddzielać prawdę od fałszu"

Ogórek nie zatrzymuje się w rozwoju kariery dziennikarskiej i do swojego CV już niebawem będzie mogła dopisać prowadzenie nowego autorskiego programu "Teoria spiskowa?". Wielkie wieści przekazała 7 marca poprzez wpis na platformie X. "Pamiętają państwo program 'Studio Polska'? Tamte emocje i gorące dyskusje w studiu? W 'Teorii spiskowej?' będziemy oddzielać prawdę od fałszu i na żywo dyskutować z gośćmi w studiu o wiodących tematach. Serdecznie zapraszam już w najbliższy poniedziałek na 20:20!" - napisała Ogórek.

Do posta dziennikarka załączyła także 30-sekundowy filmik promocyjny. Głos lektora wyjawił w nim, czego dokładnie będzie dotyczył show. - W nowym programie Magdaleny Ogórek poruszymy tematy, które najbardziej emocjonują Polaków. Będziemy rozmawiali o niewyjaśnionych aferach - zdradzono w krótkim nagraniu.

Magdalena Ogórek chciała zostać dyrektorką programową TVN. Plany pokrzyżował jej Donald Tusk

Przypomnijmy, że w listopadzie 2024 roku zrobiło się głośno wokół Magdaleny Ogórek oraz jej sugestii, iż chciałaby zająć stanowisko dyrektor programowej w TVN w związku z omawianą wtedy kwestią sprzedaży stacji. By uchronić polską telewizją przed możliwym wpadnięciem w niepowołane ręce, premier Donald Tusk zdecydował o umieszczeniu TVN oraz Polsatu w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie. Oznaczało to, że plany Ogórek o wkroczeniu do stacji legły w gruzach. Plotek zapytał się wtedy dziennikarkę o komentarz do całej sprawy. Ta odpowiedziała nam w języku łacińskim. - Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - stwierdziła Ogórek, co oznaczało - "cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec".