Małgorzata Kożuchowska, jak i reszta aktorów kultowej już "Rodzinki.pl" wróciła niedawno na plan zdjęciowy do nowego sezonu serialu. Jak już wiemy, premierowe odcinki mają trafić na ekrany naszych telewizorów jesienią bieżącego roku. Odkąd ruszyły nagrania znani i lubiani z tej produkcji aktorzy coraz częściej ujawniają kulisy powstawania serialu. 7 marca swoich obserwatorów zaskoczyła właśnie Kożuchowska, która udostępniła na Instagramie zdjęcie z odtwórcami innych ról w produkcji TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski: Tata mówił, że jestem bardziej podobny do Karolaka niż do niego

Małgorzata Kożuchowska pozuje z aktorami "Rodzinki.pl". Fani nie ukrywają zachwytu

"Stara banda znowu w komplecie…" - skwitowała opublikowane na Instagramie zdjęcie Kożuchowska. Możemy na nim zobaczyć uśmiechniętą aktorką, która strzela selfie wraz z innymi gwiazdami "Rodzinki" - Tomaszem Karolakiem (serialowym Ludwikiem Boskim), Jackiem Braciakiem (serialowym kolegą Markiem), Agatą Kuleszą (serialową Marysią) oraz Magdaleną Stużyńską (serialową Violą). W tle możemy zobaczyć jedno z pomieszczeń słynnego już domu rodziny Boskich.

Fani Kożuchowskiej jak i całego serialu prędko udali się do sekcji komentarzy, by podzielić się z aktorką miłymi słowami. "Uwielbiam was! Kocham ten serial najbardziej na świecie i sezonów powinno być ze 100! Pozdrawiam serdecznie całą ekipę", "Super fotka", "Dobra wiadomość, dobrze państwa widzieć", "Najlepszy serial" - możemy przeczytać pośród wpisów.

Tyle zarobią poszczególne gwiazdy "Rodzinki.pl". Najwięcej dla Julii Wieniawy

Przypomnijmy, że jeszcze przed powrotem aktorów na plan Pudelek ustalił, na jakie wynagrodzenie będą mogły liczyć poszczególne osoby zaangażowane w produkcję. Anonimowy informator wyjawił portalowi, że serialowa Paula, czyli Julia Wieniawa będzie mogła liczyć na od 250 do 300 tys. zł za jeden sezon. Kożuchowska, Karolak oraz Maciej Musiał, którzy odgrywają główne role w "Rodzince" mają otrzymać około 200 tys. złotych za sezon, a Adam Zdrójkowski około 150 tys. złotych. "Obsada pozostaje bez zmian, a fani ponownie będą mogli podziwiać wszystkie gwiazdy znane ze starych odcinków" - ujawnił wtedy także informator. Patrząc na zdjęcie udostępnione przez Kożuchowską, wiemy już, że się nie mylił.