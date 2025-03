Piotr Gąsowski od lat współpracuje z Polsatem. Gwiazdora możemy oglądać w show "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie w 2024 roku powrócił po przerwie. Już wkrótce zobaczymy go również w reaktywowanej "Randce w ciemno", którą już wkrótce będzie miała swoją premierę na antenie "Super Polsatu". To jednak nie koniec zawodowych nowości w życiu aktora.

Piotr Gąsowski o dołączeniu do "Szkła kontaktowego". Dlaczego przyjął propozycję?

Właśnie pojawiły się zaskakujące wieści. Okazuje się, że Piotr Gąsowski dołączy do grona komentatorów programu "Szkło kontaktowe" emitowanego w TVN24. Prezenter zadebiutuje w tej roli pod koniec marca, co jak zapewnia, nie wpłynie na jego współpracę z Polsatem. Wciąż będzie można oglądać go we wspomnianych już produkcjach. W rozmowie z Wirtualnymi mediami aktor wyjawił, co wpłynęło na jego decyzję o udziale w programie. - Bardzo się cieszę i wręcz ekscytuję faktem, iż dołączam do zespołu "Szkła kontaktowego". To jest program, który oglądam od samego początku jego powstania i zawsze z radością temu programowi i wszystkim jego twórcom kibicowałem - wyjawił. Dodatkowo Piotr Gąsowski przyznał, że od dawna chciał się znaleźć w programie TVN24. - Od czasu do czasu sobie, po cichu, myślałem, że fajnie by było, w "Szkiełku" się znaleźć. Zawsze interesowałem się (...) wieloma aktualnymi wydarzeniami z bardzo różnych dziedzin" - wyjawił.

Piotr Gąsowski o tym, co może wnieść do "Szkła kontaktowego"

Piotr Gąsowski w dalszej części rozmowy z Wirtualnymi Mediami podkreślił, że interesuje się bieżącymi wydarzeniami i lubi dyskutować na różne tematy, a jednocześnie ma do siebie spory dystans i poczucie humoru, co uznaje za cenną cechę w nowej roli. - Lubię dyskutować, słuchać, dowiadywać się czegoś nowego a przy tym, oczywiście nie będę ukrywał, uważam się za człowieka dowcipnego i z coraz większym dystansem do samego siebie, co jest jednym z nielicznych, pozytywnych aspektów... starzenia się. Ale najważniejsze jest w tym to, iż bardzo lubię i szanuję ludzi, którzy w "Szkle kontaktowym" występują. Bardzo podoba mi się różnorodność ich osobowości i charakterów - wyznał. Warto dodać, że w przeszłości Gąsowski miał już okazję sprawdzić się w podobnej roli - współpracował z Agatą Młynarską w programie "Świat się kręci" w TVP.