Katarzyna Dowbor spełnia się w roli prowadzącej format "Pytanie na śniadanie". Ze względu na obowiązki związane z porannym pasmem zrezygnowała z autorskiego formatu "Dowborowa od nowa" w stacji Canal+ Domo. "Mam nowe wyzwania, bardzo ich sporo, bo i 'Pytanie na śniadanie' oraz Fundacja TVP, która zajmuje mi wiele czasu. Jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z Canal+. Bardzo nam się fajnie pracowało i mamy dobre kontakty. Zobaczymy, może coś jeszcze wymyślimy" - tłumaczyła w rozmowie z portalem Wirtualne Media. Katarzyna Dowbor prowadziła piątkowe wydanie "Pytania na śniadanie". Produkcja miło ją zaskoczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Mucha szczerze o przyjaźni z Cichopek. Ależ słowa

"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Dowbor nie kryła wzruszenia. Na planie pojawiła się jej mama

7 marca Katarzyna Dowbor obchodzi 66. urodziny. Ekipa "Pytania na śniadanie" nie przegapiła tej wyjątkowej okazji i postanowiła przygotować dla prowadzącej wyjątkową niespodziankę. Dostała kwiaty, ale to nie wszystko. W pewnym momencie na planie pojawiła się jej 92-letnia mama Krystyna. Katarzyna Dowbor zupełnie się tego nie spodziewała i rozpłakała się na wizji. - Nie wiedziałam, że tu będziesz. Ale mnie zaskoczyliście, dziękuję bardzo. (...) Przepraszam bardzo, ale takich urodzin się nie spodziewałam - komentowała wzruszona prowadząca. Mama Katarzyny Dowbor złożyła jej życzenia. - Życzę ci wszystkiego, zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, zdrowia - powiedziała i wyjawiła, co najbardziej zaskoczyło ją na planie śniadaniówki. - Jestem zaszokowana wszystkim - mówiła pani Krystyna na wizji.

galOtwórz galerię

Katarzyna Dowbor ma świetny kontakt z mamą. Pomaga jej w obowiązkach

Katarzyna Dowbor od czasu do czasu publikuje w sieci wspólne zdjęcia z mamą. Łączy je wyjątkowa więź. W 2022 roku prezenterka wyjawiła, że zamieszkały razem. "Mama mieszka u mnie, bo ma już prawie 90 lat. Radzi sobie dobrze, jest bardzo sprawna intelektualnie i to jest fajne. Natomiast od paru lat ma problemy z poruszaniem. Kiedyś się wywróciła i trochę poobijała. Stwierdziliśmy z bratem, że nie powinna mieszkać już sama. Ciężko jest znaleźć kogoś do opieki, żeby z mamą mieszkał, a my nie moglibyśmy takiej osobie zaufać. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie, gdy mama się przeprowadzi do mnie" - mówiła Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Faktem".