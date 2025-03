Marcin Prokop od wielu lat występuje w telewizji. Szczególną popularność przyniosła mu rola prezentera w programie "Dzień dobry TVN". Jego duet z Dorotą Wellman ma wielu fanów. Prokop słynie ze swoich nietunikowych komentarzy. Ostatnio jednak postanowił wypowiedzieć się na temat życia prywatnego. W jednej z rozmów został podjęty wątek tego, w jaki sposób działać po zatruciu psa. Kwestia bezpieczeństwa czworonogów jest dla Prokopa bardzo ważna. 6 marca na wizji takie słowa padły z jego ust.

Zobacz wideo Marcin Prokop podsumował przyjaźń z Dorotą Wellman. Brakuje mu jednego

Takie słowa z ust Marcina Prokopa? Prezenter "Dzień dobry TVN" miał poważny powód

W trakcie czwartkowego odcinka "Dzień dobry TVN" pojawił się wątek dotyczący zatrucia psów. Wyszło na jaw, że prezenter jeszcze niedawno walczył o zdrowie i życie swojego pupila. To wpłynęło na jego ostrą reakcję na żywo. Marcin Prokop bez wahania zwrócił się do osób, które świadomie trują czworonogi. - Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, albo raczej czego nie mieć, jak złym trzeba być człowiekiem, żeby robić coś takiego, co często, niestety, dotyka spacerowiczów. Ostatnio słychać wiele razy, że ktoś truje psy i inne zwierzęta, podrzucając karmę, która jest zatruta różnymi chemikaliami. Wygląda to na absolutnie celowe działanie - mówił wściekły prezenter. Nawiązał do historii swojego zwierzęcia. - Mój pies w zeszłym roku padł ofiarą takiego truciciela-amatora, któremu życzę, żeby w pięty mu poszło, jak i wszystkim innym, którzy robią tego typu historie. Przepraszam państwa za emocjonalny ton, ale trudno się nie oburzać, jeśli tacy idioci chodzą po świecie - skwitował Prokop.

Marcin Prokop o przyjaźni z Dorotą Wellman. Dlatego tak dobrze się dogadują

Marcin Prokop od wielu lat przyjaźni się z Dorotą Wellman. Ostatnio w rozmowie z reporterką Plotka prezenter wyznał, jaki jest sekret udanego duetu. Okazało się, że tajemnica bliskiej relacji bardzo "prosta" i "nieskomplikowana". - Trzeba się po prostu lubić i szanować. Z Dorotą jesteśmy przyjaciółmi już od lat. Jest osobą, na którą mogę liczyć w każdej sytuacji, która mnie nigdy nie zawiodła i mam nadzieję, że ona może powiedzieć to samo o mnie - podsumował Marcin Prokop w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: Prokop nie idzie utartym schematem. Tak wychowuje córkę. Jego metody mogą zaskoczyć