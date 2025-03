Anna Mucha miażdży 'Królową przetrwania'. 'Rak oczu, jak to oglądam!'

"Królowa przetrwania" bez wątpienia jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów emitowanych w telewizji. Drugi sezon reality show zafundował widzom sporo emocji. Jak się okazuje, format obejrzała też Anna Mucha. Aktorka zdecydowanie nie zalicza się do grona fanów programu. Jej ocena jest bezlitosna.

Anna Mucha ostro o "Królowej przetrwania". Nie zostawiła na programie suchej nitki

Anna Mucha udzieliła ostatnio wywiadu portalowi Świat Gwiazd. W pewnym momencie temat rozmowy zszedł na program "Królowa przetrwania". Aktorka została zapytana, czy chciałaby wziąć udział w tego typu formacie. Jej odpowiedź była dość emocjonalna.

To jest rak oczu, jak to oglądam!

- wypaliła. Zaprzeczyła też, jakoby kiedykolwiek rozważała udział w tego typu programie. - Zacznijmy od tego, że przede wszystkim nie pojechałabym! Oczywiście dostajemy różne propozycje, bo telewizja i tego typu programy chcą się karmić moją popularnością. Nie mam takiej potrzeby. Bywam w dżunglach, ale na swoich warunkach - dodała. Gwiazda "M jak miłość" stwierdziła, że najbliższy jest jej program "Azja Express", jednak w nim również nie chciałaby wystąpić. - Ja sobie robiłam "Azję Express", a nawet "Cały Świat Express", na własnych warunkach, podróżowałam także bez pieniędzy dużo wcześniej, niż to było pokazywane w telewizji w taki sposób - podsumowała.

Anna Mucha jest aktualnie w udanej relacji z Jakubem Wonsem, z którym spotyka się od 2020 roku. Aktorka wychowuje także dwójkę dzieci z poprzedniego związku, Stefanię i Teodora. Mucha jest bardzo zadowolona ze swojego aktualnego związku. "Ja jestem producentką, on jest reżyserem. Ja jestem aktorką, on jest aktorem, więc spotykamy się na scenie i przy okazji różnego rodzaju produkcji teatralnych. Myślę, że mamy fajny team. I wypracowaliśmy sobie fajną metodę, że musimy rozdzielać prywatne życie od zawodowego" - wyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd. Jak na razie nie zdecydowała się na sformalizowanie relacji z aktualnym partnerem. Ostatnio zapytano ją o ślubne plany. Zdradziła, czy myślała o ślubie z Wonsem.