"Sanatorium miłości" to program emitowany na antenie TVP, który od sześciu lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród telewidzów. Siódma edycja reality show wystartowała 2 marca i już w premierowym odcinku wyjawiono zaskakujący fakt na temat jednej z uczestniczek. Wiedzieliście o tym?

"Sanatorium miłości". O tej uczestniczce jest już głośno. Wcześniej mogliśmy ją zobaczyć w popularnym programie

Program prowadzony przez Martę Manowską z każdym kolejnym odcinkiem przynosi widzom coraz więcej wrażeń. Przypomnijmy, że w drugiej edycji "Sanatorium miłości" serca zgromadzonych przed telewizorami widzów podbili Iwona i Gerard, którzy po zakończeniu zdjęć do show kontynuowali znajomość, a niedługo potem, bo 5 sierpnia 2023 roku się pobrali. Od tamtej pory zakochani regularnie dzielą się fanami nowinami ze wspólnego życia.

Choć siódma edycja programu dopiero się zaczęła, i tym razem producenci zafundowali sympatykom show kolejną dawkę emocji. Okazało się, że jedna z dopiero co przedstawionych widzom uczestniczek ma już za sobą debiut przed kamerami. Mowa o Elżbiecie z Goleniowa, która w przeszłości wzięła udział w teleturnieju "1 z 10", w którym dotarła do finałowej trójki. "Elżbieta debiut telewizyjny ma już za sobą, mieszkanka Goleniowa wzięła bowiem udział w jednym z odcinków popularnego teleturnieju TVP "1 z 10", dotarła wtedy do finałowej trójki" - czytamy na oficjalnym Instagramie programu.

"Sanatorium miłości". Pobyt w sanatorium nie jest dla niej nowym doświadczeniem. Co wiemy o Elżbiecie z Goleniowa?

Jak przekazano w "Sanatorium miłości", Elżbieta z Goleniowa jest wdową, a także byłą nauczycielką matematyki. Ponadto pasjonuje się motoryzacją i podróżami - zarówno w obrębie Polski jak i za granicą. Czas wolny spędza, trenując taniec liniowy, śpiewając w chórze oraz doskonaląc swoje umiejętności gry na akordeonie. Co zaskakujące, pobyt w sanatorium nie jest dla niej nowością, ponieważ już kilkakrotnie uczestniczyła w takich turnusach. W siódmej edycji programu seniorów zabrano na Mazury, a dokładniej do Mikołajek.