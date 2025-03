"M jak miłość" to jeden z najdłużej emitowanych seriali w rodzimej telewizji. Pierwszy odcinek zadebiutował na antenie TVP2 w listopadzie 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie widzowie śledzą perypetie rodziny Mostowiaków. Do dziś to jedna z najchętniej oglądanych produkcji Telewizji Polskiej. 25 marca br. zobaczymy 1860. odcinek serialu. Jak zwykle nie zabraknie w nim emocji. Prawda o problemach Izy (Adriana Kalska) wyjdzie na jaw.

"M jak miłość". W 1860. odcinku Iza wyjawi prawdę o mężu

Iza niedawno postanowiła dać drugą szansę niewiernemu mężowi. Jak się okazuje, Radek (Philippe Tłokiński) stał się prawdziwym tyranem względem rodziny i zgotuje im istne piekło. Ciągłe awantury bardzo odbiją się na dzieciach - Szymku (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Wydawać by się mogło, że po związku z Arturem Skalskim (Tomasz Cichorowski), który chciał zabić Izę, kobieta odnajdzie w końcu spokój i szczęście. Niestety, stała się ofiarą przemocy domowej, o czym dowie się jej był mąż Marcin (Mikołaj Roznerski). Chodakowski zorientuje się, że dzieci nie chcą spędzać czasu w domu matki i ojczyma. Boją się Radka. Iza pojawi się w "Bistro Nasz Zielony Sad". W pewnym momencie nie wytrzyma kłębiących się w niej emocji i wyjawi Marcinowi i Kamie (Michalina Sosna) prawdę o tym, co się dzieje w domu. Zaniepokojony informacjami Chodakowski będzie musiał zainterweniować w tej sprawie, by uratować Izę i dzieci przed tyranem.

"M jak miłość". Radek zrobił wszystko, by odzyskać Izę

Radek od początku jawił się widzom jaki sprytny manipulant. Dziennikarz "Głosu Gródka" rozbił małżeństwo Izy i Marcina, by zdobyć ukochaną. Wmówił jej, że są sobie przeznaczeni. Kolejnym nieczystym zagraniem ze strony Radka było opłacenie kobiety, która wywróżyła Izie, że czeka ją piękna przyszłość u boku Radka. Mężczyzna dopuścił się jednak zdrady, co doprowadziło do rozpadu ich małżeństwa. Zdradzona Chodakowska odeszła od męża, ale on nieustępliwie błagał, by dała mu drugą szansę. Iza postanowiła do niego wrócić, ale jak widać - był to błąd.