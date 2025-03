Pod koniec lutego na platformie Netflix zadebiutował trzeci sezon "Love Never Lies: Polska". Edycja ta wzbudziła wiele emocji, głównie za sprawą Kasi i Pawła. Uczestnik przyznał bowiem przed kamerami, że wielokrotnie zdradzał żonę z mężczyznami. W środę 5 marca fani programu mogli obejrzeć finał. W ostatnim odcinku nie zabrakło zaskoczeń. Kto zgarnął główną nagrodę?

"Love Never Lies: Polska". Wiadomo, kto zgarnął główną nagrodę

Pomimo iż w trzeciej edycji "Love Never Lies: Polska" wzięli udział popularni influencerzy tacy jak Marta "Martirenti" Rentel i Grzegorz Milewski oraz Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska, to Kasia i Paweł wzbudzili najwięcej emocji. Przyczyniło się do tego szokujące wyznanie uczestnika. W finałowym odcinku na bohaterów show czekał ostatni test szczerości. Ostatecznie pula, która trafiła do zwycięzców, wyniosła 141 tysięcy złotych. Maja Bohosiewicz ogłosiła, że parą, która była najbardziej szczera, są Agnieszka i Karolina. Okazało się, że uczestniczki nie skłamały ani razu. Dziewczyny stwierdziły, że wygrana pomoże im w spełnieniu marzenia o ślubie.

Na pewno wykorzystany ten budżet, chcemy wziąć ślub. Mamy wspólne plany. Przyjechałyśmy tutaj zawalczyć o naszą miłość, co też nam się udało wygrać

- powiedziały po ogłoszeniu wyników. - Nasza miłość zwyciężyła prawdą - podsumowały.

Finał "Love Never Lies: Polska". Szokujące wyznanie Kasi

W finałowym odcinku pary miały okazję spotkać się i skonfrontować ze sobą. Do ostrego spięcia doszło między Martą i Grzegorzem, którzy zgodnie stwierdzili, że ich związek wisi na włosku. Największym zaskoczeniem było jednak spotkanie Kasi i Pawła, Po wszystkim, czego uczestniczka dowiedziała się w programie, nadal nie była pewna, czy chce rozstać się z mężem. Na pytanie, czy chce odbudować małżeństwo, odpowiedziała "tak". Po usłyszeniu wyznania żony Paweł ukląkł przed ukochaną, założył jej obrączkę na palec i obiecał jej wierność. Czy związki uczestników przetrwały? Tego fani programu dowiedzą się w odcinku "Love Never Lies: Reunion", który będzie miał premierę w niedzielę 9 marca.