"Hotel Paradise" co roku cieszy się dużą oglądalnością. Dziesiąty sezon miłosnego show właśnie nabrał tempa. Śledzimy losy uczestników, którzy nie kryją się ze szczerymi wyznaniami. Ich zachowanie tym razem obserwuje na miejscu Edyta Zając - modelka zastępuje ciężarną Klaudię El Dursi. W trzecim odcinku zrobiło się naprawdę gorąco... Sami się przekonajcie.

REKLAMA

Zobacz wideo El Dursi szczerze o Lewej

"Hotel Paradise". Wielka awantura po imprezie. Mocne słowa Alicji

W nowym odcinku "Hotelu Paradise" największą uwagę przykuła impreza w willi. Dobra zabawa w kilka chwil przerodziła się w prawdziwy koszmar. Wszystko przez słowa Weroniki, która zwróciła się do Tymka i wspomniała o Alicji. - Jedyną szansę masz, jak jej nie będzie w programie. (...) A tak to kij ci w oko - powiedziała. Alicja natychmiast zareagowała. - Uważaj, co mówisz - odparła. Do dyskusji włączył się Tymek. - Ale jak jej nie będzie, to i mnie nie będzie - powiedział. Alicja miała dość tego, że uczestnicy stale rozmawiali o niej. - To ty w**********j. P*****l się - powiedziała. Tymek próbował porozmawiać z Alicją i sugerował, że cały czas go unika. Ta jednak nie gryzła się w język. - Jak ktoś mnie obgaduje, to po prostu się zdenerwowałam. Nie przyjechałam się spinać mam w******e w was - mówiła. Po całym spięciu Alicja spakowała walizki. - Nie chcę tu być - mówiła. Następnego dnia wszystko jednak wróciło do normy.

Spięcie uczestników natychmiast zwróciło uwagę widzów, którzy ruszyli z komentarzami pod postami produkcji. Nie kryli zażenowania całą sytuacją. "Wulgarne zachowanie to teraz w 'Hotelu Paradise" norma. Program niestety nie zachęca do oglądania", "Najgorszy sezon", "Są strasznie wulgarni", "Kurczę, tyle czekałam na nowy sezon i jestem bardzo zawiedziona. Nie da się oglądać tych uczestników" - czytamy w sekcji komentarzy.

"Hotel Paradise". Edyta Zając o nowej posadzie. "Założyłam, że zrobię to po swojemu"

Widzowie przyzwyczaili się do Klaudii El Dursi i jej stylu. Zając postanowiła, że poprowadzi format na własnych zasadach, o czym opowiedziała Mateuszowi Hładkiemu w "Mówię Wam". - Od samego początku założyłam, że zrobię to po swojemu. Po prostu będę sobą. Z Klaudią jesteśmy różne od siebie. Mamy różny styl w prowadzeniu programu. Natomiast zdawałam sobie sprawę z tego, że ciąży nade mną taka odpowiedzialność. Tak szczerze od serca powiem... nigdy nie jest łatwo wejść w coś, co ktoś już zaczął, ktoś już prowadził, ale pomyślałam sobie, że potraktuję to jako kolejne zawodowe wyzwanie, jako kolejną zawodową lekcję - przekazała gwiazda. Zdradziła ponadto, że mogła liczyć na wsparcie partnera. - Mój Michał był u mnie, wyjechał dokładnie wczoraj. Dziesięć dni był na miejscu i wspierał mnie w tej przygodzie - przekazała.