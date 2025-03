Program "Rolnicy. Podlasie" stacji Fokus TV cieszy się ogromnym powodzeniem wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy rolników z podlaskich wsi. Jedną z ulubionych par jeszcze do niedawna była Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj. W grudniu para przekazała widzom smutne wieści. Małżeństwo podjęło trudną decyzję o rezygnacji z udziału w serialu. Para przekazała te wieści za pośrednictwem serwisu YouTube. "Nie będziemy już występowali w programie. Wstrzymujemy naszą współpracę. (...) Program wymuszał na nas wykonywanie prac wspólnie, prac, które tak naprawdę wykonujemy zazwyczaj osobno. Ja pracuję na gospodarstwie, pracuję z krówkami, mój mąż nie uczestniczy w tych pracach. Tutaj formuła wymuszała na nas tę wspólną pracę i gdzieś tam z czasem stawało się to coraz bardziej uciążliwe" - podkreśliła Justyna. Para postanowiła kontynuować swoją działalność w serwisie YouTube. Wygląda na to, że fani nadal mają im za złe odejście z programu. Pierwsze publikacje nie spotkały się z dobrym odbiorem.

W jednym z ostatnich nagrań opublikowanych w serwisie YouTube Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj pokazali, jak karmią cielaki. Zaczęło się od podania im mleka. Internauci od razu zauważyli, że wiaderka, którym podano cielakom jedzenie, nie były czyste. W komentarzach pojawiły się opinie, że para powinna bardziej dbać o higienę. Jeden z internautów dobitnie to skomentował.

Jestem ciekaw, czy ty też dajesz Łukaszowi jedzenie z jednego talerza. Po co myć, jak jutro też będzie jadł z niego? To higiena u cieląt. (...) A tak to zaraz biegunka...

- stwierdził internauta.

Internauci zarzucają Justynie, że nie dba o higienę. Rolniczka zareagowała na zarzuty

Justyna postanowiła zareagować na ten komentarz i odnieść się do zarzutów internauty. Podkreśliła, że zarówno w Polsce, jak i innych krajach nie praktykuje się aż tak sterylnego podejścia do tematu. "Proszę ruszyć się trochę w świat Niemcy, Czechy, a nawet nasz rodzimy Kietrz. Nigdzie się wiaderek nie myje codziennie" - skwitowała rolniczka. Te słowa nie uspokoiły jednak dociekliwego internauty, który stwierdził, że mleko kiśnie, co może doprowadzić do problemów żołądkowych u cielaków. Pojawiły się także głosy zadowolonych widzów, którzy stwierdzili, że odejście z programu telewizyjnego było dla pary dobrym krokiem.