2 marca widzowie Polsatu mogli obejrzeć pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jedną ze znanych osób, którą możemy podziwiać na parkiecie w tym sezonie, jest Magda Mołek. Dziennikarka prezentuje swoje taneczne popisy w parze z Michałem Bartkiewiczem. Tuż przed występem gwiazdy wyemitowano materiał wideo, w którym mogliśmy zobaczyć Jolantę Kwaśniewską. Była pierwsza dama ciepło wypowiadała się o dziennikarce.

Zobacz wideo Mołek o pierwszym spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską. Wspomniała o zaszczycie

Magda Mołek nie ukrywa wdzięczności dla Jolanty Kwaśniewskiej. Tak się poznały

Za kulisami nagrania pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami" Magda Mołek udzieliła wywiadu reporterce Plotka. W trakcie rozmowy uczestniczka show Polsatu opowiedziała o swoim pierwszym spotkaniu z Jolantą Kwaśniewską, gdy pracowała jeszcze w telewizji publicznej. Panie poznały się w trakcie jednej z gal charytatywnych, gdzie wyróżniano osoby szczególnie zaangażowane w pomoc innym. - Pani Jolanta była gościem, a ja byłam prowadzącą tę imprezę, więc to musiał być jakiś 2002 rok - wyjawiła dziennikarka w rozmowie z Plotkiem.

Magda Mołek nie kryła również podziwu dla byłej pierwszej damy, podkreślając, że jest osobą o wielu wyjątkowych cechach. Z wielką wdzięcznością dziennikarka odniosła się także do faktu, że Jolanta Kwaśniewska zgodziła się wystąpić w krótkim materiale filmowym zapowiadającym jej udział w "Tańcu z gwiazdami". - Bardzo dziękuję pani prezydentowej, że zechciała wziąć udział w tym moim filmiku wprowadzającym, przedstawiającym moją osobę w programie. Był to dla mnie ogromny zaszczyt - dodała Mołek.

Magda Mołek odniosła się do krytyki po wywiadzie z Agnieszką Kaczorowską. Przejmuje się negatywnymi opiniami?

Magda Mołek w niedawnej rozmowie z reporterką Plotka odniosła się również do swojego wywiadu z Agnieszką Kaczorowską. Rozmowa dziennikarki z tancerką w programie "W moim stylu" spotkała się z mieszanym odbiorem. Mołek wyjawiła, jak odnosi się do negatywnych opinii. - Mam prawie 50 lat. Krytyka jest elementem mojego życia. (...) Życie. Tak to wygląda. Bardzo kibicuję Agnieszce Kaczorowskiej - podkreśliła dziennikarka, jasno dając do zrozumienia, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami.