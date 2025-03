2 marca media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci uczestniczki pierwszej edycji programu "MasterChef Nastolatki". Aleksandra z Olsztynka była poszukiwana od 28 lutego. Wówczas wyszła z domu w godzinach porannych i nie odzywała się do swoich bliskich. Według "Faktu" jej ciało odnaleziono na terenie posesji, którą zamieszkiwała. - Ciało zabezpieczono. Przeprowadzono oględziny. Dzisiaj [3 marca - przyp.red.] będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Wstępnie wykonane czynności nie wskazują na udział w zdarzeniu osób trzecich. (...) Ale szczegółów zdarzenia, z uwagi na jego charakter, na razie przekazywać nie będziemy - komentował dla tabloidu Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Jurorzy programu "MasterChef Nastolatki" nie kryją ogromnego smutku z powodu śmierci 17-latki.

"MasterChef Nastolatki". Michel Moran i Dorota Szelągowska zabrali głos. "Ja nigdy nie zapomnę"

Michel Moran i Dorota Szelągowska mieli okazję oceniać Aleksandrę w programie kulinarnym. Teraz jurorzy formatu "MasterChef Nastolatki" zamieścili w sieci poruszające wpisy. "Do zobaczenia, Sopelku - szefowo Minionków. Nie mieszczę w sobie tego, co się stało. Tulę do serca całą rodzinę" - napisała Dorota Szelągowska. Michel Moran wspomniał o pięknym uśmiechu zmarłej nastolatki. "Pisać, że jest mi bardzo smutno, niczego nie zmieni. Wolę powiedzieć, że gdziekolwiek jesteś, wszyscy będą uwielbiali twój śmiech i radość. Ja nigdy nie zapomnę" - czytamy na InstaStories kucharza.

"MasterChef Nastolatki". Poruszający wpis produkcji. "Tej śmierci nie da się wytłumaczyć"

Głos w sieci zabrała także produkcja "MasterChef Nastolatki". "Istnieją różne rodzaje bólu, większe i mniejsze, a każdy zostawia blizny. Czasami zupełnie niewidoczne, ale odczuwalne gdzieś głęboko pod warstwami skóry, krwi i kości – w duszy. Odejście Oli zostawia tam otwartą, płonącą ranę, która nigdy się nie zagoi, szczególnie u tych, którzy ją kochali. Tej śmierci nie da się wytłumaczyć, oswoić, zracjonalizować" - czytamy na profilu w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz konsultacji dla najmłodszych, oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.