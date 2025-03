Serial "Biały Lotos" zadebiutował w HBO w lipcu 2021 roku, szybko zdobywając spore grono oddanych fanów. Chociaż aktualnie do finału trzeciego sezonu produkcji pozostało jeszcze około pięć tygodni, wielu wiernych widzów już zaczęło snuć teorie na temat zakończenia serialu. Ich wnioski są zaskakujące. Artykuł może zawierać spoilery.

"Biały Lotos". Lochlan Ratliff jest skazany na tragiczny koniec? Zaskakujące teorie fanów

17 lutego na platformie HBO Max pojawił się pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos". Podobnie jak w poprzednich seriach historia rozpoczyna się od sceny z przyszłości - w luksusowym tajskim kurorcie zostaje odnalezione ciało unoszące się na wodzie. Od tego momentu fani starają się odkryć, kto straci życie w produkcji, a jedna z teorii zaczęła szczególnie zyskiwać na popularności.

Część widzów wypowiadających się na forach zauważyła, że bohater grany przez Sama Nivolę - Lochlan Ratliff ma wyraźny związek z wodą. Co więcej, wielu wielbicieli produkcji zwróciło uwagę na fakt, że czołówka nowego sezonu "Białego Lotosu" zawiera subtelne wskazówki, które mogą nakierowywać widzów na zakończenie trzeciego sezonu. Wśród wspomnianych można wymienić to, że nazwisko Sama pojawia się na ekranie w momencie, gdy widać postać zanurzoną w wodzie. "Jego powiązanie z wodą to coś, na co warto zwrócić uwagę" - napisał jeden z użytkowników Reddita. "To na pewno on kończy w wodzie i trudno mnie przekonać, że jest inaczej" - stwierdził kolejny widz. Czy Lochlan zginie, czy może produkcja celowo daje fanom mylące ich znaki? Przekonamy się o tym w finałowym odcinku trzeciego sezonu "Białego Lotosu".

"Biały Lotos" sezon 3. Ile odcinków liczy? Kiedy finał?

Trzeci sezon serialu "Biały Lotos" tym razem zabiera widzów do egzotycznej Tajlandii. Produkcja stworzona przez Mike’a White’a, ponownie koncentruje się na grupie bogatych gości luksusowego hotelu oraz towarzyszącym im intrygom. Sezon trzeci składa się z ośmiu odcinków, co czyni go najdłuższym jak dotąd (poprzednie miały sześć i siedem). Premiera pierwszego epizodu nowego sezonu odbyła się 17 lutego 2025 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach. Oznacza to, że wielki finał sezonu zaplanowany jest na 7 kwietnia 2025 roku.