2 marca na antenie Polsatu ruszyła 16. edycja "Tańca z gwiazdami". Taneczny format cały czas cieszy się sporą popularnością u widzów, którzy przyglądają się rywalizacji celebrytów. Uczestnikami w tej edycji show są m.in. Maciej Kurzajewski,Grażyna Szapołowska, Blanka Stajkow, a także Tomasz Wolny. Dziennikarz występuje w programie u boku Darii Sytej. Po pierwszym występie w show były pracownik TVP zabrał głos. Wspomniał o żonie i... wprawił ją w zakłopotanie.

Tomasz Wolny zadebiutował na parkiecie. Po występie zabrał głos i wspomniał o żonie

Jeszcze przed wykonaniem układu Tomasz Wolny zaznaczył, że największym rywalem w programie jest on sam, gdyż zależy mu, by się sprawdzić. W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z gwiazdami" dziennikarz i Daria Syta zaprezentowali na parkiecie walca wiedeńskiego. Żona prezentera entuzjastycznie zareagowała na jego debiutancki taniec. Para otrzymała za swój występ 29 punktów na 40 możliwych. Tuż po tym, jak pokazali taneczne umiejętności, głos zabrał dziennikarz. - Czego się nie robi dla żony... Żona mówi: musisz iść, nauczysz się, będziesz ze mną chodzić na tańce, będziemy tańczyć! - stwierdził, czym wywołał śmiech u wielu osób. Kamera zdążyła także wyłapać reakcję jego ukochanej, która była co najmniej zmieszana sytuacją.

Kim jest żona Tomasza Wolnego? Od lat pracuje w TVN

Tomasz Wolny przez ponad dekadę, gdyż w latach 2010-2023, związany był z Telewizją Polską. Co ciekawe, jego żona również od lat pracuje w mediach - ale dla konkurencyjnej stacji. Agata Tomaszewska to jedna z gwiazd TVN24, która często prezentuje widzom najświeższe wieści ze świata. Czy praca wpływała na ich relację? - Praca to jest ostatnia rzecz, o którą kłócimy się w domu - stwierdził dziennikarz w rozmowie z Plejadą. - Jeśli istnieje zasada, która nie poleca rozmów w domu o pracy, to my ją bezlitośnie łamiemy i co więcej, wychodzi nam to na dobre. Zacznę się martwić, gdy przestaniemy ze sobą rozmawiać - dodał. Przed rokiem para świętowała 15. rocznicę ślubu. Małżonkowie doczekali się razem trójki dzieci: Zofii, Tymona oraz Halszki.