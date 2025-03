W niedzielę 2 marca wystartowała 16. edycja "Tańca z gwiazdami". W tym sezonie wśród uczestników nie brakuje gorących nazwisk, jak również i tych mniej znanych w show-biznesie. Do tej drugiej grupy zalicza się Michał Barczak, który zachwycił jurorów i zebrał pierwsze cztery "dziesiątki". Okazuje się jednak, że aktor nie jest do końca amatorem. Internauci pomstują na produkcję programu.

"Taniec z gwiazdami". Michał Barczak ma tanecznie doświadczenie. Internauci wściekli

Michał Barczak rozpoczął nowy sezon "Tańca z gwiazdami" prezentując paso doble, które zachwyciło jurorów. Aktor został pierwszym uczestnikiem 16. edycji, któremu udało uzyskać się maksymalną liczbę punktów. Okazało się jednak, że Barczak ma już doświadczenie taneczne. I to całkiem spore. Jest on bowiem absolwentem poznańskiej baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, przez wiele lat uczestniczył też w zajęciach Klubu Tańca Towarzyskiego w Szamotułach. Internauci uznali, że udział aktora nie jest do końca sprawiedliwy względem pozostałych uczestników. W komentarzach rozpętała się burza. "Paso świetne, ale jak tu brać jako amatora skoro ma skończoną szkołę baletową, a więc z tańcem było do czynienia i to sporo", "Jestem w szoku, że on tańczy jako gwiazda, niby wszyscy powinni mieć te same szanse ( zaczynając się uczyć tańczyć dopiero w tym programie), ale jest to mega słabe", "Przecież on trenował taniec towarzyski, jeszcze mówi o sobie ze nie jest zdolny, trochę nie fair" - grzmieli fani programu.

Nie tylko Michał Barczak miał do czynienia z tańcem

Choć dla większości uczestników "Tańca z gwiazdami" występ w programie to pierwsza styczność z profesjonalnym tańcem, niektórzy mają na tym polu większe doświadczenie. Oprócz Michała Barczaka amatorką nie jest także Blanka. Piosenkarka podczas swoich występów prezentuje bowiem zaawansowane choreografie. Wokalistka przyznała, że obawia się, iż wpłynie to negatywnie na oceny widzów. - Boję się, że przez to ludzie będą mieli wobec mnie wysokie oczekiwania. Ludzie nie wiedzą, że to nie ma nic wspólnego z tańcem towarzyskim - wyznała przed kamerami.