"Taniec z gwiazdami" wrócił na antenę Polsatu. 2 marca widzowie mogli zobaczyć po raz pierwszy popisy nowych uczestników 16. już edycji show. Tym razem o Kryształową Kulę walczą m.in. Magda Mołek, Magda Narożna i Tomasz Wolny. Stacja do udziału zaprosiła także jedną ze swoich największych gwiazd, czyli Macieja Kurzajewskiego. Jak mu poszło zdaniem widzów? Opinie są ostre.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat się przyjaźnią

"Taniec z gwiazdami". Maciej Kurzajewski nie zachwycił widzów

Maciej Kurzajewski w niedzielę zaprezentował paso doble. Razem z Lenką Klimentovą zdobyli od jurorów 28 punktów. Tym samym nie został faworytem po pierwszym odcinku, bo jak wiemy, inny uczestnik zachwycił i otrzymał najwyższe noty. Zobacz: Pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami" za nami. Przyznano już 40 punktów! Punktacja jury spotkała się jednak z niesmakiem widzów, którzy ruszyli do komentowania na oficjalnym koncie na Instagramie "Tańca z gwiazdami". "Te oceny to tak serio? Siódemki? Przecież on chodził w tym tańcu" - zwróciła uwagę jedna z internautek. Nie była ona jednak jedyna, która oceniła ruchy prezentera. "Kocham Lenkę, ale sztywno panie Maćku", "Cały 'taniec' chodził i dostał takie wysokie oceny, a Cezary tańczył świetnie, a jakie niskie", "Lenka extra, ale on? Przechodził i przestał cały taniec…" - dodali inni. Wielu widzów doczepiło się także do - naprawdę - wyrazu twarzy Macieja Kurzajewskiego. "Tańczy beznadziejnie, a ta mina..." - czepiają się niektórzy.

Oczywiście Maciej Kurzajewski może liczyć na swoich fanów. Ci także ruszyli do komentowania pod postem. Choć ci także dostrzegają niedociągnięcia aspirującego tancerza, to jednak dodają mu otuchy. "Lenka świetna jak zawsze. Natomiast pan Kurzajewski, tak jak się spodziewałam, szału nie było. Tak obstawiałam, że tancerza z niego nie będzie na podstawie jego ruchów z różnych urywków przed rozpoczęciem programu. No, ale może nas jeszcze zaskoczyć. Zresztą najważniejsze, żeby dobrze się bawił", "Jak dla mnie fajnie. Czekam na kolejny występ. Praktyka czyni mistrza", "Było super. Czekam na wasze kolejne występy" - czytamy. A wy jakie macie zdanie o tańcu Macieja Kurzajewskiego? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

Katarzyna Cichopek wspierała Macieja Kurzajewskiego

Na widowni "Tańca z gwiazdami" nie mogło zabraknąć Katarzyny Cichopek, która mocno wspierała ukochanego. Gdy wszedł na parkiet, to emocje wzięły u niej górę. Nasz informator zdradził, że podczas emisji filmu przed występem, aktorka nie mogła ukryć wzruszenia i dyskretnie wycierała łzy. Jak się dowiedzieliśmy, podobnie zareagowała po występie Kurzajewskiego. Co więcej, dziennikarz mógł liczyć w tym dniu nie tylko na wsparcie Katarzyny Cichopek. Tatę wspierał młodszy syn, 19-letni Julian. Ich zdjęcia możecie znaleźć poniżej:

Katarzyna Cichopek i syn wspierali Macieja KurzajewskiegoOtwórz galerię