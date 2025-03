Format "Love Never Lies" doczekał się w Polsce już trzech edycji. Wszystkie poprowadziła Maja Bohosiewicz. Przed nami jeszcze finał najnowszego sezonu, który będzie miał miejsce 5 marca. Nie da się jednak ukryć, że od początku największe emocje przysparzało pierwsze małżeństwo, które zdecydowało się wziąć udział w show. Kasia i Paweł przeżyli w programie już wiele. Uczestnik postanowił otworzyć się podczas akcji "Q&A". Nie obyło się bez mocnych pytań.

"Love Never Lies". Uczestnik odpowiedział na niewygodne pytania. Internauci mocno w niego uderzają

Widzowie z pewnością poczuli niesmak, gdy usłyszeli o zdradach Pawła, który na początku programu wyjawił, że zdradził żonę przed ślubem z mężczyzną, a później po zawarciu związku małżeńskiego. Ten stan rzeczy utrzymywał się przez kilka odcinków. Podczas przebywania w willi pokus Paweł wyjawił więcej. - Nie chcę być ukazany jako osoba zła... Może jestem jednak. Dokonałem więcej niż jednej zdrady. To wyjdzie tutaj. Z mężczyzną. Z innymi mężczyznami. Paroma. Więcej niż raz... W kwietniu ostatni raz - wyjawił w jednym z odcinków. Ten fragment zobaczyła jego żona, która zdjęła wówczas obrączkę i pierścionek zaręczynowy.

Widzowie czekają na konfrontację małżonków. W sieci pojawiła się masa komentarzy wspierających Kasię, która została wielokrotnie zdradzona. Paweł postanowił odpowiedzieć na pytania widzów i z tej okazji udostępnił na InstaStories "okienko", by mogli je zadawać. Zrobiło się gorąco. Nie obyło się bez zapytań o żonę. "Czy Kasia była tylko przykrywką w twoim życiu?" - padło. "Nigdy nie była przykrywką" - podkreślił Paweł. Padło również pytanie o kwestię orientacji seksualnej. "Nigdy tego nie ukrywałem i znajomi wiedzą. Nawet rodzina" - napisał uczestnik "Love Never Lies".

"Love Never Lies". Kasia i Paweł nadal są razem? Śledztwo internautów wskazuje na jedno

Jeszcze przed wyemitowaniem dwóch ostatni odcinków internauci zaczęli śledzić media społecznościowe małżonków, by wytropić, czy nadal są razem. Nie da się ukryć, że w programie zrobiło się kontrowersyjnie i emocjonująco. Wielu widzów liczyło na to, że Kasia zdecyduje się na rozstanie z małżonkiem. "Kasia mam nadzieję że rozwód już wzięłaś i przejrzałaś na oczy", "Kasia, mam nadzieję że papiery rozwodowe są wydrukowane - grzmieli pod postem na Instagramie. Czy do tego doszło? Śledztwo przeprowadzone przez fanów mówi jasno - oni nadal są razem! Według fanów programu Kasia i Paweł publikują zdjęcia z tych samych miejsc, co ma wskazywać na to, że się nie rozstali.