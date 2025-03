W 16. edycji "Tańca z gwiazdami" pojawiło się kilka głośnych nazwisk. Do tego grona z pewnością zalicza się Maciej Kurzajewski, który powoli staje się jedną z największych gwiazd Polsatu. Prezentera z widowni wspierała Katarzyna Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" nie potrafiła ukryć emocji, które towarzyszyły jej podczas występu ukochanego.

"Taniec z gwiazdami". Maciej Kurzajewski zatańczył paso doble. Katarzyna Cichopek nie potrafiła ukryć wzruszenia

Katarzyna Cichopek zasiadła na widowni "Tańca z gwiazdami", aby kibicować narzeczonemu. Przed laty gwiazda "M jak miłość" sama zdobyła Kryształową Kulę. Prezenterce towarzyszyła córka Helena oraz młodszy syn dziennikarza - Julian. Występ ukochanego był dla celebrytki nie lada przeżyciem. Jak mówi informator Plotka, już podczas nagrania zapowiadającego taniec Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentowej aktorka dyskretnie ocierała napływające do oczu łzy. Aktorka podobnie wzruszyła się również po występie ukochanego. Kadry ze wzruszoną Cichopek znajdziecie w naszej galerii.

Maciej Kurzajewski zadebiutował w "Tańcu z gwiazdami". Tak ocenił go Rafał Maserak

Pierwszy występ Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami" wypadł całkiem dobrze. Prezenter usłyszał komplementy od jurorów i zdobył całkiem wysoką notę - 28 punktów. "Dobrze zacząłeś, chłopaku" - podsumował Rafał Maserak. Opinie internautów na temat paso doble w wykonaniu dziennikarza były jednak dość mocno podzielone. "Katastrofa, tylko minę robił dobrą. Lenka zrobiła swoją pracę na medal, kierując uwagę na siebie", "Nie podobało mi się, trochę nudny był ten taniec, nic się w nim nie działo", "Jejku ale nie wyszło to dobrze. Przykro mi, więcej naturalności panie Maćku" - ocenili niektórzy komentujący. Inni byli z kolei zachwyceni tanecznymi popisami Kurzajewskiego. "Było fajnie, nieco teatralnie, ale też z dużą dynamiką i dokładnością co do kroków: Ciekawie było zobaczyć pana Maćka w innym, mniej "uśmiechniętym" wydaniu","Jak na razie najlepszy taniec", "Cudownie" - komplementowali inni. ZOBACZ TEŻ: Hakiel pytany o partnerkę Kurzajewskiego z "TzG". Nagle rzucił uwagą w stronę byłej żony