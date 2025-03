2 marca Polsat wyemitował pierwszy odcinek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". Wokół programu nie ustaje szum m.in. ze względu na powrót Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka wróciła do formatu po ponad sześciu latach. Zmian nie ma za to za stołem jurorskim. Uczestników ocenia ten sam skład, co w dwóch ostatnich edycjach, czyli Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. Wiadomo już, że po pierwszym odcinku żadna z par nie odpadła.

"Taniec z gwiazdami" 2025. Pierwszy odcinek za nami! Co się działo?

Jako pierwsza na parkiecie pojawiła się Blanka Stajkow. Jej cha-cha zachwyciła jurorów, a wokalistka otrzymała w sumie 32 punkty. Następnie w walcu angielskim zaprezentował się Tomasz Wolny. Jak mu poszło? Jego taneczne popisy oceniono na 29 punktów. Magda Narożna miała okazję zatańczyć jive'a. Jurorzy mieli do niej kilka uwag i ostatecznie przyznali wokalistce 27 punktów. Następnie przyszedł czas na Filipa Gurłacza. Jurorzy byli zachwyceni jego quickstepem i przyznali aktorowi 36 punktów.

Po przerwie na parkiecie jako pierwszy pojawił się Cezary Trybański. Za swój pierwszy taniec w programie, którym był walc wiedeński, koszykarz otrzymał 23 punkty. Później przyszedł czas na Macieja Kurzajewskiego, którego na widowni wspierali Katarzyna Cichopek oraz młodszy syn. Dziennikarz zatańczył ogniste paso doble i został oceniony na 28 punktów. Ola Filipek miała okazję zaprezentować na parkiecie jive'a, za którego jury przyznali jej 30 punktów. Widownia bardzo żywiołowo zareagowała na występ Grażyny Szapołowskiej. A jak odebrali aktorkę jurorzy? Za walca angielskiego otrzymała 32 punkty. Maria Jeleniewska zaprezentowała się w quickstepie, który spotkał się ze świetnym przyjęciem. Influencerka mogła liczyć na 36 punktów.

Michał Barczak może być czarnym koniem tej edycji. Aktor rzucił jury na kolana i otrzymał pierwsze w tej edycji 40 punktów za swoje paso doble. Adrianna Borek za walca angielskiego mogła liczyć z kolei na 27 punktów. Magda Mołek, która przed laty była prowadzącą "Tańca z gwiazdami", świetnie poradziła sobie także w roli tancerki. Za cha-chę dostała 28 punktów. Ostatecznie zdaniem jurorów w pierwszym odcinku najlepiej poradzili sobie Michał Barczak i Magda Tarnowska, a najgorzej - Cezary Trybański i Izabela Skierska.

"Taniec z gwiazdami" 2025. Pary tegorocznej edycji

Przypomnijmy, że o Kryształową Kulę w tej edycji walczą: Michał Barczak i Magda Tarnowska, Adrianna Borek i Albert Kosiński, Aleksandra Filipek i Wojciech Kucina, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment, Cezary Trybański i Izabela Skierska, Tomasz Wolny i Daria Syta.