2 marca zaczyna się 16. edycja "Tańca z gwiazdami", więc widzowie już odliczają minuty do premiery ulubionego programu. Tym razem na parkiecie wystąpią takie gwiazdy jak m.in. aktorka Grażyna Szapołowska, prezenter Tomasz Wolny, dziennikarka Magda Mołek, aktor Filip Gurłacz, prezenter Maciej Kurzajewski czy zanana z TikToka Maria Jeleniewska. Z okazji premiery show w studio "halo tu polsat" pojawiło się troje zwycięzców poprzedniej edycji, Piotr Mróz, Aneta Zając i Anna Karczmarczyk. Znana m.in. z serialu "Na dobre i na złe" Karczmarczyk opowiedziała o wpadce, do której doszło na parkiecie, kiedy występowała w programie.

"Taniec z gwiazdami". Anna Karczmarczyk wspomina swoją edycję. Na parkiecie doszło do wpadki

Anna Karczmarczyk wzięła udział w tańcu z gwiazdami prawie dekadę temu, bo jeszcze w 2016 roku. Aktorka występowała wtedy w duecie z Jackiem Jeschke. Jak to często bywa w programach realizowanych na żywo, wpadki są na porządku dziennym, ale często są nawet niezauważalne przez widzów. Tak samo było także w tym przypadku. Aktorka wspomniała, że podczas jednego z występów zorientowała się, że jej partner nie pamięta choreografii.

- Tańczyliśmy jeden z tańców, który był dedykowany mojej znajomej, i to był taniec, w którym Jacek zapomniał choreografii. Nagle widziałam, że on nie wie. Zaczynał statycznie, a ja tańczyłam wokół niego, więc zaczęłam tańczyć, on mnie podniósł i wiedziałam, że nie ma zielonego pojęcia, jakie robi podnoszenie - wspomniała aktorka. Sytuacja szybko zrobiła się stresująca i Karczmarczyk szybko przejęła inicjatywę i poprowadziła swojego partnera. Zrobili to tak sprawne, że nikt nie zorientował się, że mieli jakiekolwiek problemy.

"Taniec z gwiazdami". Anna Karczmarczyk nie ma Kryształowej Kuli. Nagroda trafiła na licytację

Anna Karczmarczyk, mimo że wygrała swoją edycję "Tańca z gwiazdami" to nie ma słynnej Kryształowej Kuli, którą otrzymują wszyscy zwycięzcy show. Dlaczego tak się stało? Aktorka była jedną z tych uczestników, którzy postanowili przekazać swój puchar na cele charytatywne. Jej nagroda trafiła na licytację, a pozyskane z niej środki zostały przeznaczone na pomoc choremu chłopcu.