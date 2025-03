"The Voice Kids" powróciło na antenę TVP2 22 lutego, na krótko po zakończeniu sezonu "The Voice Senior". Choć emocje po edycji ze starszymi uczestnikami jeszcze do końca nie opadły, nowe odcinki programu z młodymi wokalistami już zafundowały widzom mocne przeżycia. Internauci zabrali głos ws. jednej z decyzji jurorów w drugim odcinku show. Ich zdaniem pewna uczestniczka zasłużyła, by przejść do kolejnego etapu.

"The Voice Kids" w ogniu krytyki. Jurorzy mieli popełnić duży błąd

Przypomnijmy, że ekipa trenerów w programie jest złożona z Cleo, Tomsona i Barona oraz Nataszy Urbańskiej. To właśnie na nich spadła krytyka po emisji odcinka z 1 marca, w którym wystąpiła m.in. Julia Czubak. Dziewczynka zaśpiewała przed jurorami utwór "Unchained Melody", którego cover stworzył przed laty sam Elvis Presley. Oceniający nie ukrywali, że podoba im się wykon uczestniczki, jednak ostatecznie żaden z trenerów nie obrócił swojego fotela. Najbliżej była tego Cleo, która i tak się wstrzymała. Zszokowani widzowie prędko wyrazili zdanie na temat tej decyzji w komentarzach w mediach społecznościowych.

"Tę dziewczynkę występującą poprzednio to mocno ukrzywdzili. Taka trudna piosenka i bardzo ładnie pociągnęła", "Szkoda, że nie przeszła, bo naprawdę super głos (...) Talent samorodny, bo, jak sama mówiła, nikt u niej w rodzinie nie śpiewa", "On przeszedł [nawiązanie do chłopca, który występował po Julii - red.], a dziewczyna przed nim nie? (...) Nie hejtuję, tylko stwierdzam fakt, którego nie pojmuje. To była przepaść I dziewczyna na finał" - możemy przeczytać pośród wpisów.

"The Voice Kids". Widzowie mają uwagi do nowego sezonu. "Powinno być zabronione..."

Wielu internautów wyraziło swoje niezadowolenie także po pierwszym odcinku sezonu. W komentarzach na profilach "The Voice Kids" zawrzało na temat różnych aspektów programu. "W takim programie dla dzieci, powinno być zabronione nieodwracanie foteli", "Uwielbiamy was oglądać z moimi dziewczynami od pierwszej edycji, ale bardzo, bardzo brakuje Dawida (Kwiatkowskiego - red.)", "Paulina Chylewska w tym programie to porażka", "Tęsknię za Idą (Nowakowską - red.) czy Tomkiem Kammelem. Szkoda, że już nie są prowadzącymi" - pisali widzowie show. Jak można zauważyć, ich uwagi dotyczyły przede wszystkim roszad w obsadzie programu.