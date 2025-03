Za nami pełen emocji finał czwartego sezonu programu "Farma", który obył się 28 lutego. Do samego końca o tytuł "Super Farmera" walczyli Żaneta i Bandi. Głosami widzów to góral został kolejnym zwycięzcą show. Kilka minut po ogłoszeniu werdyktu, kiedy zgasły już kamery, zaczęto gratulować zwycięzcy. Na planie doszło do niespodziewanej sytuacji. Jeden z uczestników wyszedł na środek i poprosił swoją ukochaną o rękę.

"Farma". Podczas finału doszło do niespodziewanych zaręczyn. Serfer oświadczył się ukochanej

Nikt się nie spodziewał, że podczas finału "Farmy" dojdzie do zaręczyn. Serfer jednak postanowił wykorzystać ten moment. Kilka chwil po ogłoszeniu zwycięzcy wyszedł na środek i padł na kolana, po czym oświadczył się swojej ukochanej. Jego partnerka nie zastanawiała się długo i potwierdziła, że chce zostać jego żoną. Uroczy moment zaręczyn został uchwycony podczas transmisji live, która odbywała się na Instagramie. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? "Gratulacje, to było takie słodkie. Dopiero pod koniec programu zobaczyłam, jaki sympatyczny jest Serfer", "Gratulacje dla Serfera i Domi" - czytamy w komentarzach.

"Farma". Góral świętuje zwycięstwo. "Najstarszy farmer. W tym roku sześćdziesiątka"

W dotychczasowym edycjach "Farmy" tytuł "Super Farmera" udało się zdobyć tylko jednej kobiecie. W 2024 zwyciężyła Angelika Kałużna. Wcześniej wygrali Kuba Wojnowski znany jako "Wojna" oraz Tomasz Wędzony. Co ciekawe, produkcja już zapowiedziała kolejny sezon programu. Jak na wieść o zwycięstwie zareagował Bandi? "Emocje są pierońskie, ja idę płakać (...) Teraz trzeba się cieszyć, że jako najstarszy farmer, tego roku prawie 60-latka, żem dał radę, żem to wytrzymał do końca" - podsumował Góral. Jak na finał zareagowali widzowie show? Zdania były mocno podzielone. Część fanów programu uważa, że Żaneta także zasłużyła na zwycięstwo. "Nie ważne, czy wygrała, kto wygrał. Oboje mega na to zasługiwali. Żaneta ciężką pracą od początku, Bandi tym, że nie kombinował, ciężko pracował. Robił, co miał robić. A ludzie, którzy komentują, że to niesprawiedliwe niech pamiętają, że mimo wszystko wybierali widzowie", "Brawo! Choć Żaneta też zdecydowanie zasłużyła, by tak daleko zajść. Teraz tylko czekać na sezon piąty", "Powinna wygrać Żaneta. Dziewczyna z blokowiska, która pokazała, jak musi pokonać wszystkie słabości i nauczyć się gospodarowaniem na wsi" - czytamy w komentarzach.