Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" rozpocznie się już w niedzielę 2 marca. Nie sposób nie zauważyć, że zapowiada się sezon pełen wrażeń. Fani tanecznego show już teraz czekają na niezapomniane emocje. Okazało się, że nie każdy z niecierpliwością wyczekuje 16. sezonu programu. Krystyna Janda nie ma najlepszego zdania na temat formatu. Wyjaśniła, dlaczego wyrobiła sobie taką opinię. Padły mocne słowa na temat jurorów.

Zobacz wideo Joanna Opozda tańczyła w "TzG". "Jak odpadłam, to się ucieszyłam"

Krystyna Janda szczerze o "Tańcu z gwiazdami". Takich słów mało kto się spodziewał

Krystyna Janda wzięła udział w rozmowie z Urszulą Grabowską na kanale "Showbiz z Grabowską". Aktorka i założycielka teatrów została zapytana o show "Taniec z gwiazdami". Nie ukrywała, że nie przepada za tego typu formatami. Okazało się, że jakiś czas temu otrzymała propozycję zostania jurorką w podobnym programie. Jej odpowiedź była jednak jednoznaczna. - Była propozycja do jury, ale nie tu akurat, tylko w ogóle. Po pierwsze, nie można tam być sobą, a to jest podstawowy warunek, ponieważ moim głównym hasłem jest: "bądź prawdziwa" - zaczęła Janda, nie ukrywając swojego krytycznego podejścia do tematu. - Nie wyobrażam sobie, że dostałabym polecenie, żeby pokłócić się z członkiem jury, aby podbić atmosferę tego odcinka - kontynuowała.

To jednak nie wszystko. Krystyna Janda podkreśliła, że nie chciałaby oceniać kolegów i koleżanki po fachu. - Nie widzę siebie publicznie krytykującej kogokolwiek za to, że nie umie tańczyć, a nie jest tancerzem. Tak że niech się wszyscy bawią dobrze. Rozumiem, że to jest taka zabawa i że koledzy zgadzają się na ustępstwa wizerunkowe, ale ja nie muszę tego robić - skwitowała wymownie aktorka w rozmowie.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska obawia się jednego przed pierwszym odcinkiem

Agnieszka Kaczorowska przez wiele lat wypowiadała się na temat "Tańca z gwiazdami" w niepochlebny sposób. Aktorka nie szczędziła słów na temat między innymi Tomasza Wygody. Tuż przed rozpoczęciem nowej edycji tanecznego show zaczęła się obawiać. "Agnieszka boi się starcia z jurorami, bo wie, że miała z nimi poważny, medialny konflikt. Obawia się też, że przez zamieszanie po "Królowej przetrwania" jej taneczny partner szybko odpadnie z programu. Filip bardzo dobrze sobie radzi i może gdyby miał inną partnerkę, miałby wielkie szanse, aby dojść do finału" - przekazał anonimowy informator w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Kurzajewski pląsa na parkiecie z Kaczorowską. Nagranie w dniu finału "Królowej przetrwania"