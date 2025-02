28 lutego odbył się finał programu "Farma". Nie da się ukryć, że była to bardzo emocjonująca edycja. O tytuł Super Farmera, 100 tysięcy złotych i Złote Widły walczyło trzech finalistów - "Bandi", Żaneta i "Surfer". Ta edycja była pełna konfliktów i napięć. Liczne kłótnie wpłynęły na to, że widzowie śledzili losy uczestników z jeszcze większym zaangażowaniem. Po usłyszeniu werdyktu nie każdy fan był zachwycony.

"Farma". Widzowie podzieleni po finale. W sieci aż roi się od komentarzy

Finał "Farmy" był emitowany na antenie Polsatu na żywo. Emocjonujące zakończenie trzymało fanów w napięciu do samego końca. To widzowie mogli wybrać, kto wygra rolniczy show. Głosowanie odbyło się przez SMS-y. Widzowie mogli oddawać głosy na swoich faworytów. Ostatecznie zwycięzcą został Bronisław "Bandi". Góral od początku był faworytem internautów. Tuż po zakończeniu programu fani rzucili się do komentowania. Wiele osób było zachwyconych werdyktem. "Nie mogło być inaczej", "Zasłużył zdecydowanie", "'Bandi', zasłużyłeś! Byłeś najlepszy, pracowity i zawsze pomocny. Wierzyłam i kibicowałam ci" - pisali zachwyceni werdyktem fani programu. Nie każdy jednak był zadowolony z finału. Znaleźli się i tacy, którzy nie mogli uwierzyć w takie zakończenie "Farmy". Wielu komentującym nie spodobał się fakt, iż wygrał uczestnik, który miał już doświadczenie w pracy w gospodarstwie. "Moim zdaniem powinna wygrać Żaneta, bo nigdy nie miała styczności z farmą, a 'Bandi' ma to w małym palcu, więc wynik niesprawiedliwy", "Tak bardzo kibicowałam Żanecie", "Facet z doświadczeniem w pracy na roli wygrywa program dla naturszczyków, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze wsią. Hmm" - narzekali.

"Farma". Danusia pożegnała się z programem tuż przed finałem. Tak komentowała zachowanie innych uczestników

Danusia z programu "Farma" przyznała w rozmowie z portalem telemagazyn.pl, że pomimo hejtu, który na nią spłynął, będzie dobrze wspominać produkcję. Wypowiedziała się również na temat pozostałych uczestników. Okazało się, że nie miała dobrego zdania na ich temat. Podkreśliła, że w show chciała być sobą. Według niej inni nosili "maski". "Chciałam się zmienić na lepsze, a ze sztuczną maską by mi się to nie udało. Z mojej strony nie było nienawiści, ale widziałam, że oni ciągle te maski mają" - zdradziła. "Nie tęsknię za uczestnikami, a konkretniej nie tęsknię za tym, jakimi oni byli na 'Farmie'. Oni nie byli sobą. Widziałam, że chcieli zachować twarz, by jak najlepiej wypaść przed kamerami i widzami" - podkreśliła.