Nowa sezon "Tańca z gwiazdami" startuje już w niedzielę 2 marca. Zapowiada się naprawdę emocjonująca edycja. Codziennie na profilu stacji pojawiają się materiały z treningów par. Widzowie bacznie obserwują ruchy gwiazd i już typują, kto ma największe szanse na zwycięstwo. Z pewnością wiele osób czeka na pierwszy taniec Agnieszki Kaczorowskiej, która po latach przerwy wróciła na parkiet. Jak donosi "Fakt", aktorce towarzyszą naprawdę trudne emocje.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska powraca do "Tańca z Gwiazdami" po ponad 6 latach

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska drży przed pierwszym odcinkiem

Jak wiadomo, Kaczorowska latami toczyła medialne spory z jurorami "Tańca z gwiazdami". Przed 14. edycją show aktorka w niepochlebnych słowach wypowiedziała się m.in. o Tomaszu Wygodzie. Nic więc dziwnego, że przed pierwszym odcinkiem dopadł ją stres. "Agnieszka boi się starcia z jurorami, bo wie, że miała z nimi poważny, medialny konflikt. Obawia się też, że przez zamieszanie po "Królowej przetrwania" jej taneczny partner szybko odpadnie z programu. Filip bardzo dobrze sobie radzi i może gdyby miał inną partnerkę, miałby wielkie szanse, aby dojść do finału" - przekazał tabloidowi anonimowy informator.

"Taniec z gwiazdami". Nie wszyscy cieszą się z powrotu Agnieszki Kaczorowskiej

Po ogłoszeniu wszystkich tancerzy nowej edycji w sieci wybuchło spore zamieszanie. Największe emocje wzbudziła Agnieszka Kaczorowska. Niektórzy uważają, że jej powrót w obecnej sytuacji nie był najlepszą decyzją i może zaszkodzić m.in. jej partnerowi. "Po tych aferach Kaczorowska powinna wylecieć!", "Dlaczego wybraliście Kaczorowską, skoro tyle złego mówiła o programie? Ona jest taka niespójna i co chwila zmienia zdanie", "Skazaliście Filipa na odpadnięcie w pierwszym odcinku" - pisali fani programu. Wiele osób zwróciło także uwagę na jej słowa z przeszłości. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że nie wróci już nigdy do tanecznego show. "Agnieszka kiedyś mówiła, że nie wróci do programu, chyba że na stołek sędziowski. A teraz leci z podkulonym ogonem" - czytamy na profilu programu. A wy, co myślicie o jej powrocie?