Nowy sezon programu "Love Never Lies" od niedawna jest dostępny na platformie Netflix. Wśród uczestników pojawiło się wiele znajomych twarzy z mediów społecznościowych, jak Agnieszka Skrzeczkowska, Karolina Brzuszczyńska i Marta Rentel. Jedna z par wyjątkowo zapadła widzom w pamięci. Mowa o Kasi i Pawle. Kontrowersje pojawiły się już w pierwszym odcinku, gdy wyszło na jaw, że 33-latek dopuścił się zdrady. "Razem od dziesięciu lat, a od ośmiu są małżeństwem. Ich relacja została wystawiona na ciężką próbę, gdy na kilka miesięcy przed ślubem Paweł zdradził Kasię z ich wspólnym znajomym" - czytamy na Instagramie. To, co stało się później, było szokujące.

"Love Never Lies". Kasia i Paweł wciąż są razem? Rzekome dowody wskazują na jedno

Na początku nowego sezonu programu "Love Never Lies" Kasia przyznała, że wiedziała o jednej zdradzie Pawła, która miała miejsce z pewnym mężczyzną jeszcze przed ślubem. Okazało się jednak, że było ich znacznie więcej. Już w pierwszym odcinku wyszło na jaw, że 33-latek nie był wierny i po ślubie. To jednak nie koniec. Zdruzgotana Kasia była załamana. Widzowie wyrazili swoją niechęć do Pawła w mediach społecznościowych. "Kasia, mam nadzieję, że papiery rozwodowe są wydrukowane", Kasia, zostaw go", "Kasia powinna się ewakuować od tego gościa!" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Rozstanie pary nie jest jednak pewne. Fani zauważyli, że na profilu kobiety kilka miesięcy po nagrywkach do programu pojawiały się wspólne zdjęcia z Pawłem. Widzowie nie są zachwyceni z tego powodu. Dwa ostatnie odcinki trzeciej edycji "Love Never Lies" będą dostępne dopiero 5 marca. Myślicie, że wtedy wszystko się okaże?

"Love Never Lies". Po tych słowach Kasia zdjęła obrączkę. Nie spodziewała się takiego wyznania

Nie da się ukryć, że Kasia w programie zmierzyła się z bolesnymi wyznaniami. W trakcie jednego z odcinków 36-latka usłyszała słowa Pawła, który zwierzał się pozostałym uczestnikom w Willi Pokus. - Nie chcę być ukazany jako osoba zła... Może jestem jednak. Dokonałem więcej niż jednej zdrady. To wyjdzie tutaj. Z mężczyzną. Z innymi mężczyznami. Paroma. Więcej niż raz... W kwietniu ostatni raz -opowiadał. Wówczas wyszło na jaw, ile było wszystkich zdrad. - Pięć, sześć - odparł Paweł. - Prowadziłem podwójne życie - skwitował. Dla Kasi tego było już za wiele. Bohaterka bez wahania ściągnęła obrączkę i pierścionek zaręczynowy. ZOBACZ TEŻ: "Love Never Lies". Drama goni dramę. Bill znowu namieszał. Sandra osłupiała. "Wszystko było udawane"