Danusia była jedną z uczestniczek programu "Farma". Kobieta wystąpiła w czwartej edycji show. Nie da się ukryć, że z pewnością zapadnie widzom w pamięci. Bohaterka odpadła z formatu tuż przed finałem. Wielu fanów pokochało ją za charyzmę i barwną osobowość. Tego samego nie można jednak powiedzieć o innych uczestnikach, którzy nie pałali sympatią do Danusi. W wywiadzie z portalem telemagzyn.pl kobieta obnażyła prawdę na temat pozostałych bohaterów.

"Farma". Była uczestniczka o sekretach programu. To powiedziała na temat uczestników

Danusia z programu "Farma" przyznała, że tęskni za udziałem w show. Pomimo hejtu, który otrzymała, będzie dobrze wspominać produkcję. Nie miała jednak pozytywnego zdania na temat kolegów z planu. Przyznała, że w programie była tylko i wyłącznie sobą. Nie mogła jednak powiedzieć tego o innych. "Chciałam się zmienić na lepsze, a ze sztuczną maską by mi się to nie udało. Z mojej strony nie było nienawiści, ale widziałam, że oni ciągle te maski mają" - wyznała. "Nie tęsknię za uczestnikami, a konkretniej nie tęsknię za tym, jakimi oni byli na 'Farmie'. Oni nie byli sobą. Widziałam, że chcieli zachować twarz, by jak najlepiej wypaść przed kamerami i widzami. Szybko odkryłam, że każda z tych osób skupia się na tym aspekcie starając się przekonać do siebie widza. A ja wprost przeciwnie i tym ich irytowałam" - podkreśliła dalej.

Danusia pokusiła się również o wnioski, że jako jedyna z uczestników pokazała siebie "prawdziwą". "Przez to nie raz wybuchali i dzięki temu mogłam poznać ich prawdziwe reakcje, które później mogłam wykorzystać. Nie z każdego swojego zachowania na 'Farmie' jestem dumna, ale każde z nich było prawdziwe" - skwitowała.

"Farma". Danusia odpadła z programu tuż przed finałem. Nie kryła zawodu

Danusia musiała pożegnać się z programem tuż przed finałem. Wyjawiła, co najbardziej ją zawiodło. Wspomniała o swoich dzieciach. "Tak naprawdę było mi wstyd, że nie osiągnęłam celu, który obiecałam swoim synom. To było bardzo wzruszające dla mnie i wstyd było mi się przed nimi przyznać, że nie udało mi się dotrwać do końca, czyli do samego finału. (...) Bardzo mi też zależało, by wypromować swój łowicki region i chciałam to wygrać też dla nich. Dotarcie do finału miało być tego symbolem. Gdy odpadłam, poczułam, że ktoś mi odebrał tę szansę" - wyznała w wywiadzie z portalem telemagazyn.pl.