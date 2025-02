Znamy zwycięzcę czwartego sezonu "Farmy". To faworyt widzów

W piątek 28 lutego poznaliśmy zwycięzcę czwartej edycji "Farmy". Pewne miejsce w finale miała jedynie Żaneta. Pozostała trójka, czyli "Bandi", "Surfer" i Kaja, musiała o nie zawalczyć. Zdobywca "Złotych Wideł" i 100 tysięcy złotych mógł być jednak tylko jeden. Kto triumfował tym razem?

"Farma". Poznaliśmy zwycięzcę! To on zgarnął "Złote Widły" i 100 tysięcy

W odcinku poprzedzającym finał "Bandi", "Surfer" i Kaja wzięli udział w pojedynku w wodzie, który miał im zapewnić szansę na grę o główną nagrodę. Niestety, w finale było miejsce tylko dla trójki uczestników, a jedno z nich zajęła już Żaneta. Zadanie okazało się najtrudniejsze dla Bronisława, który przed kamerami przyznał się do lęku przed wodą. Kiedy siostry Krawczyńskie przyszły ogłosić werdykt, zdradziły jedynie, że pomimo najlepszego czasu Kaja została zdyskwalifikowana. Ogłoszenie finalistów zapowiedziały natomiast dopiero w kolejnym odcinku.

Okazało się, że drugim finalistą został "Bandi". Kaja i Łukasz musieli zawalczyć o ostatnie miejsce w trójce. Zadanie polegało na szukaniu kluczy w sianie, otwarciu z ich pomocą skrzyń, a następnie ułożenie hasła z liter na znajdujących się w kufrach. Tym razem zwycięstwo należało do "Surfera", który tym samym został trzecim finalistą. Zwycięzcę czwartego sezonu "Farmy" wybrali natomiast widzowie poprzez głosowanie SMS. Zdecydowana większość z nich postawiła na Bronisława "Bandiego". Trzecie miejsce zajął natomiast Łukasz "Surfer", a drugie Żaneta.

"Farma". Widzowie mieli swojego faworyta. "On jedyny zasługuje na to"

W mediach społecznościowych jeszcze przed finałem rozgorzała dyskusja na temat tego, kto powinien wygrać czwarty sezon "Farmy". Internauci zdecydowanie mieli swojego faworyta. "'Bandi'! Musisz to wygrać", "Tylko i wyłącznie 'Bandi'", "'Bandi' zasłużył za na finał i wygraną", "Mam nadzieję, że 'Bandi' wygra. On jedyny zasługuje na to", "'Bandi' naj! Głosujcie na niego" - pisali w komentarzach na instagramowym profilu "Farmy". Jak się okazało w finale, życzenia większości widzów zostały spełnione i to właśnie "Bandi" został zdobywcą "Złotych Wideł", tytułu "Superfarmera" i 100 tysięcy złotych.