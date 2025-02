Serial "M jak miłość" zadebiutował w Telewizji Polskiej 4 listopada 2000 roku. Głównym wątkiem produkcji są losy rodu Mostowiaków. W 1856. odcinku formatu Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) zacznie podejrzewać, że jego żona Kasia (Paulina Lasota) coś ukrywa. Będzie zdesperowany i postanowi ją śledzić. Były policjant nie wie, że między Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) i jego ukochaną doszło do pocałunku. A co wydarzy się w 1857. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany 17 marca?

"M jak miłość" odcinek 1857. Nowy aktor w obsadzie. Wcieli się w Mateusza Mostowiaka

W 1857. odcinku serialu po długiej przerwie pojawi się wątek Mateusza Mostowiaka, który wstąpił do wojska i rzadko pojawiał się w Grabinie. Do tej pory odtwórcą roli syna Marka (Kacper Kuszewski) był Krystian Domagała, jednak teraz zastąpił go inny aktor. W odcinku wyemitowanym 17 marca widzowie po raz pierwszy zobaczą twarz nowego Mateusza. Po 23 latach Krystiana Domagałę zastąpił Rafał Kowalski. Aktor zagrał m.in. w serialu "Papiery na szczęście". Chociaż aktor nie pojawi się fizycznie w 1857. odcinku, to Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) pokaże Marcie (Dominika Ostałowska) jego zdjęcie. - To już nie chłopak, tylko młody mężczyzna. Wpadł na chwilę i zaraz musiał wracać. Próbowałam go pociągnąć za język, podpytać o różne sprawy, ale wiesz, jaki to milczek. A teraz to już był wyjątkowo tajemniczy - powie seniorka rodu.

"M jak miłość" odcinek 1857. Dorota wróci do Polski. Spotka się z Bartkiem?

W 1857. odcinku "M jak miłość" widzowie ponownie zobaczą Dorotę (Iwona Rejzner), która ze względu na chorobę wyjechała z kraju. Dodatkowo nie chciała utrzymywać kontaktu z mężem i ignorowała jego wiadomości. W odcinku emitowanym 17 marca wszystko się zmieni. Dorota będzie nalegała na rozmowę z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński). Pojawi się nawet w rodzinnych stronach ukochanego. Ten jednak będzie zajęty pomocą Hani (Wiktoria Basik). Wiadomo, że ostatecznie dojdzie do rozmowy między małżonkami. Jak przebiegnie ich spotkanie? Przekonamy się o tym w przyszłych odcinkach.