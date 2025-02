Gwiazda TVN odchodzi ze stacji. 'Złożyłam wypowiedzenie'

Gabi Drzewiecka dała się poznać jako dziennikarka muzyczna i prezenterka telewizyjna. Przez długie lata pracowała dla TVN-u. Nastał jednak koniec jej współpracy ze stacją. Drzewiecka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie ma kontakt z fanami. To właśnie tam ogłosiła swoją decyzję. Na jej profilu pojawił się post pełen wyjaśnień. Po dekadzie spędzonej w TVN-ie postanowiła zakończyć współpracę.

Gabi Drzewiecka podjęła ważną decyzję. Ogłosiła to w mediach społecznościowych

Gabi Drzewiecka przez wiele lat pracowała w TVN-ie. Decyzję o pożegnaniu się z stacją wytłumaczyła na instagramowym profilu. Ponadto dziennikarka opublikowała mnóstwo zdjęć, które podsumowały jej karierę w stacji. "To była dla mnie trudna decyzja, ale przyszedł czas, żeby ją podjąć. Dzisiaj złożyłam wypowiedzenie i zakończyłam współpracę ze stacją TVN. Dziękuję za ponad dziesięcioletnią przygodę, podczas której miałam okazję rozwijać się jako dziennikarz muzyczny, a także prowadziłam programy, festiwale oraz największe imprezy masowe. Całej stacji życzę jak najlepiej. Poznałam tu mnóstwo ludzi, z którymi niezależnie od mojej decyzji będzie mnie łączyć przyjaźń" - czytamy.

Drzewiecka w lakoniczny sposób zdradziła, dlaczego złożyła wypowiedzenie. Jak twierdzi, przed nią nowe wyzwanie. "Przyszedł czas na inną drogę. Do zobaczenia!" - napisała Drzewiecka. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Kolejna świetna dziennikarka opuszcza tę telewizję. Powodzenia", Gabi powodzenia, gdziekolwiek będziesz, niezmiennie jestem twoją fanką", "Bardzo ci gratuluję wszystkiego, co do tej pory zrobiłaś! Bardzo jestem ciekawa co dalej. Niech się dzieje!' - czytamy.

Gabi Drzewiecka spędziła dziesięć lat w TVN-ie. Teraz odchodzi

Gabi Drzewiecka w 2014 roku rozpoczęła przygodę w TVN-ie. Przeprowadzała wywiady dla programu "Dzień dobry TVN". Prowadziła również takie show, jak "Big Brother". Współprowadziła też "Top of the Top Sopot Festival" w 2019 roku. Gabi Drzewiecka spełniła się również jako współprowadząca gali Fryderyków. Wśród jej sukcesów jest również prowadzenie programów na antenie TVN Style, takich jak "Mistrzowskie cięcie" i "Zanim cię zobaczę".