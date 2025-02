27 lutego wyemitowano pierwszy odcinek dziesiątego sezonu programu "Hotel Paradise". Na widzów czekała wielka zmiana. Klaudia El Dursi nie pojawiła się w roli prowadzącej ze względu na ciążę. - Czuję się w obowiązku, żeby poinformować, że zbliżające się dwa sezony "Hotelu Paradise" odbędą się beze mnie. Oddaję mój program w najlepsze ręce, jakie tylko mogłabym sobie wymarzyć - mówiła w programie "Dzień dobry TVN". Zastąpiła ją Edyta Zając, która powitała nowych uczestników. Co jeszcze działo się w nowym odcinku?

"Hotel Paradise". Oto uczestnicy nowej edycji. Zawarli pierwsze sojusze?

Na początku odcinka widzowie poznali uczestników "Hotelu Paradise". Są to: Alicja Bujalska, Adrian Pęter, Karolina Wojtala, Wiktor Zalewski, Natalia Karchut, Kuba Baranowski, Kamil Kłak, Tymek Jaworski oraz Weronika Seniszyn. Mieszkańcy willi spotkali się na plaży i mieli okazję lepiej się poznać. Natalia zaskoczyła wyznaniem o swoim życiu miłosnym. - Nie mam dzieci, nie mam męża. Słuchajcie, ja miałam w tym roku wychodzić za mąż - padło z jej ust. Nie obyło się także bez zwiedzania willi, w której zamieszkali uczestnicy. - Jak weszłam tu, to się zakochałam - mówiła zachwycona Weronika.

Z minuty na minutę emocje w willi stawały się coraz większe. Uczestnicy zaczęli kombinować i zawierać pierwsze sojusze. Alicja i Kamil zastanawiali się nad swoją przyszłością w programie. - Wziąłem cię na rozmowę, no bo jeżeli będziemy, wiesz, łączeni w pary, to ty pójdziesz z Tymkiem? - zapytał uczestnik. - On pewnie by chciał - usłyszał w odpowiedzi. Kamil odarł, że "pójdzie w Werę, bo Werka dla niego będzie bezpieczna".

"Hotel Paradise". Poważne konsekwencje po przegranej grze. Przegrani nie mieli lekko

Na koniec dnia nadszedł czas na rywalizację sportową związaną z piłką. Uczestnicy współpracowali w trzyosobowych grupach. Najgorzej poradzili sobie Alicja, Tymek i Kuba. Kara była bardzo surowa. - Z całą świadomością mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w edycji "Hotelu Paradise" taka sytuacja miała miejsce - powiedziała Edyta Zając, czym zszokowała resztę uczestników. Co miała na myśli? Alicja musiała zadecydować, który z panów wróci do domu. O jej decyzji przekonamy się już w następnym odcinku.