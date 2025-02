"Awantura o kasę" biła rekordy popularności w 2005 roku. Widzowie od dawna czekali na powrót teleturnieju. W końcu ich prośby zostały wysłuchane. Polsat postanowił wyemitować nowe sezony programu. 5 października 2024 roku ukazał się pierwszy odcinek wznowionego formatu. Prowadzącym ponownie został Krzysztof Ibisz. Wkrótce widzowie doczekają się kolejnego sezonu teleturnieju. Nowa edycja przyniesie nieoczekiwane zmiany.

"Awantura o kasę". Szykują się poważne zmiany. Co zaskoczy w najnowszym sezonie?

W teleturnieju "Awantura o kasę" najważniejsze są zasady. Krzysztof Ibisz losuje kategorię pytania. Są trzy drużyny: niebiescy, żółci i zieloni. Każda z nich ma do dyspozycji dziesięć tysięcy złotych, z której prowadzący bierze do puli licytacji po 500 złotych. Potem następuje licytacja liderów każdej grupy. Ta z drużyn, która zadeklaruje największą kwotę, wygrywa i opowiada na pytanie. Na udzielenie odpowiedzi ma minutę. Drużyna mistrzów jest wybierana w eliminacjach. Jest to najszybciej odpowiadający zespół ze wszystkich zgłoszonych. Już wkrótce na antenie pojawi się nowy sezon formatu. Pierwszy odcinek jest zaplanowany na sobotę 1 marca o godz. 17:30. Jak się okazuje, nowa edycja będzie miała więcej odcinków. Łącznie będzie ich aż 21. Zwiększy się również pula nagród. Kwota będzie wynosić 1,7 mln złotych. Planujecie oglądać?

"Awantura o kasę". Fani nie posiadali się z radości, gdy show wróciło na antenę

"Awantura o kasę" zaliczyła swój wielki powrót w październiku 2024 roku. Fani byli zachwyceni tym, że znowu mogli oglądać teleturniej. W komentarzach na Instagramie nie brakowało pozytywnych opinii. "Klasa sama w sobie! Klimat programu sprzed 20 lat utrzymany w 100 procentach", "Sztos", "Mimo upływu 20 lat, nadal się to dobrze ogląda. Dobrze, że program nie został udziwniony, bo to pokazuje, że jest ponadczasowy!", "Świetny ponadczasowy program, oby więcej takich powrotów innych programów lub seriali do telewizji". Wierni widzowie zauważyli pewien szczegół. Chodzi o muzykę, która pojawiała się w czołówce. "Szkoda, że muzyka z czołówki mocno różni się od oryginału", "Poprzedni motyw muzyczny miał większego 'kopa'"- ocenili. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Ibisz zaliczył błędną odpowiedź w "Awanturze o kasę". W internecie burza