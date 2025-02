26 lutego wyemitowano ostatni odcinek programu "Królowa przetrwania". Uczestniczki zacięcie ze sobą rywalizowały. Do ścisłego finału zakwalifikowały się: Agnieszka Kotońska, Agnieszka Kaczorowska, Eliza Trybała i Natsu. Zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Natsu poradziła sobie najlepiej i to właśnie ona zdobyła tytuł "Królowej przetrwania" i wygrała 85 tysięcy złotych. Po finałowym odcinku nie brakuje komentarzy w sieci. Swoją opinię na temat "Królowej przetrwania" wyraziła także uczestniczka Ola Tomala.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska szczerze o kłótniach w "Królowej przetrwania". Wspomniała o Schreiber

"Królowa przetrwania". Ola Tomala o finale. Wyjawiła, komu kibicowała

Ola Tomala udzieliła wywiadu portalowi Pudelek. Uczestniczka "Królowej przetrwania" wyraziła swoje rozczarowanie tym, że odpadła tuż przed finałowym starciem. Komu kibicowała? "Jeśli chodzi o finał, jest mi bardzo przykro, że nie mogłam stanąć w szranki z dziewczynami, ponieważ wiem, że byłoby bardzo ciekawie. Podejrzewałam, że wygra Natsu i wiedziałam, że gdybym była w finale, to właśnie Natsu byłaby moim największym zagrożeniem. Dlatego też dostała ode mnie głos, jako najmocniejsza. Trzymałam również kciuki za Agę Kotońską, ale wiedziałam, że może być jej ciężko z Natsu" - przekazała w rozmowie z portalem Pudelek.

"Królowa przetrwania". Ola Tomala ostro o Elizie Trybale. "Karma wraca"

Ola Tomala nie miała najlepszego kontaktu z Elizą Trybałą. Wspomniała o niej podczas wywiadu. Gwiazda "Love Island" zdecydowanie nie gryzła się w język i wbiła szpilę koleżance z planu. "Nie wiem, skąd to się wzięło, ale czułam, że Eliza będzie w tym finale ostatnia, dlatego, że karma wraca. Eliza w teście wiedzy wypadła średnio, nie była najszybszą, najsprawniejszą zawodniczką. Ciekawe jest to, że Aga była tak blisko Natsu, gratulacje dla Agnieszki, że tak szybko biegła" - skwitowała Ola Tomala w wywiadzie. Gwiazda "Love Island" polubiła się za to z Marianną Schreiber. "Ola dzięki tobie się ogarnęłam w programie i dałam radę do końca tam być" - pisała niedawno była partnerka polityka Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.