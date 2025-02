Już 2 marca Polsat wyemituje pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Emocje sięgają zenitu, bo tegoroczny skład programu może przyciągnąć przed ekrany sporą widownię. Zaproszenie do udziału w tanecznym show przyjął Maciej Kurzajewski, który o Kryształową Kulę będzie walczył w parze z Lenką Klimentovą. Duże poruszenie wzbudził także powrót Agnieszki Kaczorowskiej, która znów zaprezentuje się w roli tancerki. Serialowa Bożenka z "Klanu" wzięła pod swoje skrzydła Filipa Gurłacza. Kaczorowska dopiero co zakończyła przygodę z "Królową przetrwania", której finał wyemitowano 26 lutego, a dosłownie za parę dni znów będzie o niej głośno za sprawą tanecznego show.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Maciej Kurzajewski współpracują przed odcinkiem

Odkąd oficjalnie wiadomo, jak prezentuje się lista par tegorocznego "Tańca z gwiazdami", uczestnicy regularnie publikują w mediach społecznościowych nagrania z treningów. Presja jest coraz większa, bo do startu programu zostało już tylko kilka dni. 26 lutego, w dniu emisji finałowego odcinka "Królowej przetrwania", rąbka tajemnicy uchyliła Lenka Klimentova. Zdradziła, że w pierwszym odcinku uczestnicy zaprezentują się w grupie.

Na nagraniu z sali treningowej poza tancerką widać jej partnera Macieja Kurzajewskiego oraz Agnieszkę Kaczorowską i Filipa Gurłacza. Panowie są wystylizowani w bluzy z kapturem, a cała czwórka zasłania się ciemnymi okularami. Uczestnicy "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się w prostym układzie do piosenki Fast Cars & Superstars Cristiana Marchi. Wielotygodniowa nauka nie poszła w las?

Rafał Maserak zdradza, czy obawia się spotkania z Agnieszką Kaczorowską

Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska poprzednio bez powodzenia ubiegała się o pozycję jurorki w tanecznym show. Nie kryła tym faktem rozgoryczenia i skrytykowała jednego z jurorów - Tomasza Wygodę. Na jej słowa dosadnie zareagował Rafał Maserak, a między nim a celebrytką doszło do medialnej przepychanki. Przed premierą nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" Plotek miał okazję zapytać Rafała Maseraka, jak zapatruje się na spotkanie z Agnieszką Kaczorowską. Na wstępie juror przyznał, że nie mieli jeszcze okazji porozmawiać na ten temat, jednak nie obawia się starcia z tancerką. - Staram się takie rzeczy wyrzucać z głowy, raczej żyję tymi dobrymi rzeczami. Mamy nową edycję, mamy nowych tancerzy, chcę, żeby to taniec tu wygrał, był na pierwszym miejscu. A co było to już dawno i nieprawda. Zaczynamy od nowej, białej kartki i nowych zapisów na tej kartce - stwierdził.