Kolejny sezon "Farmy" dobiega końca. Już 28 lutego odbędzie się wielki finał, więc emocje sięgają zenitu. W tym tygodniu z programem pożegnała się Danusia, która przegrała grupowy pojedynek. - Kocham ten program za to, że moje emocje i wrażliwość przerodziła się w coś pięknego i pokazała, jaka jestem twórcza - komentowała uczestniczka. Jeszcze przed odejściem nominowała do pojedynku Michała, który zmierzył się z Żanetą. Po zakończonej rywalizacji uczestnicy musieli wskazać zwycięzcę i zdecydowali się ocalić koleżankę, tym samym nominując do odejścia Michała. - Michał dostał "pocałunek śmierci" od Danusi, ale odpadł z waszych rąk - podsumowała Ilona Krawczyńska w programie. Produkcja formatu właśnie ogłosiła pierwszą finalistkę. Wiadomo, jak na te wieści zareagowali widzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wolny wspomina pierwsze spotkanie ze Stanowskim. Ujawnił prawdę o Kanale Zero

"Farma". Właśnie ogłoszono pierwszą finalistkę. Jeszcze przed chwilą mocno ją krytykowano

O tym, że z programu odpadła Danusia, zadecydowała m.in. Żaneta. Co ciekawe, po odpadnięciu uczestniczki ciągle wspominała o niej, sugerując, że brakuje jej w programie. - Ja mam ciągle wrażenie, że ona dalej jest z nami - mówiła. To zachowanie bardzo nie spodobało się internautom, którzy stwierdzili, że Żaneta nie ma prawa mówić w ten sposób, skoro sama przyczyniła się do jej odpadnięcia. "Żaneta, jesteś fałszywa", "Fałszywe zachowanie, ale chyba najgorzej pokazała się Żaneta", "Tęsknimy za Danusią", "Żaneta, wracaj do domu", "Mam nadzieję, że Żaneta nie wygra" - pisano pod postem udostępnionym przez produkcję. Właśnie ogłoszono pierwszą osobę, która dostała się do finału. Ku zaskoczeniu widzów, to właśnie Żaneta została w ten sposób wyróżniona.

Żaneta pierwszą finalistką 4. edycji Farmy!

- czytamy w najnowszej publikacji.

"Farma". Widzowie reagują na ogłoszenie produkcji. "Udowodniła swoją siłę i pracowitość"

Jak na to ogłoszenie zareagowali widzowie programu? Pod publikacją produkcji pojawiły się skrajnie odmienne opinie. "Reżyserką śmierdzi z daleka", "Ślizgała się z odcinka na odcinek i doszła" - czytamy. Część internautów uznała jednak, że swoją ciężką pracą Żaneta zasłużyła na to, aby znaleźć się w finale. "Brawo, gratulacje. Zasłużyła jak mało który uczestnik. Od momentu, gdy była sama w Stodole i dała radę ogarnąć wszystko, udowodniła swoją siłę i pracowitość", "Pamiętam, jak biedna została sama w stodole. Dała radę sama. Szacun", "Najbardziej zasłużona farmerka od samego początku" - pisano w komentarzach. Jak sądzisz, czy Żaneta zasłużyła na finał?